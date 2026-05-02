$!Fans abarrotan El Encanto para ver a Chayanne en Mazatlán

MAZATLÁN._ Euforia, emoción y nostalgia se apoderaron de Mazatlán este sábado con la llegada de miles de fanáticos de Chayanne al estadio El Encanto, donde el cantante puertorriqueño ofrecerá uno de los conciertos más esperados del año en el puerto. Desde temprana hora comenzaron a verse largas filas y una constante movilización de personas en los alrededores del recinto, pese a que el espectáculo estaba programado para iniciar a las 21:00 horas.

Conforme avanzó la tarde, la afluencia aumentó considerablemente, generando un ambiente festivo entre los asistentes que esperaban ansiosos el momento de ver a su ídolo sobre el escenario. Con playeras conmemorativas, fotografías, pancartas y accesorios alusivos al intérprete boricua, cientos de seguidores comenzaron a reunirse en los accesos del estadio mientras que eran coreadas las canciones más populares del cantante por grupos de fanáticos que no ocultaban su emoción.









Temas como “Torero”, “Provócame”, “Salomé”, “Un siglo sin ti” y “Y tú te vas”, fueron algunos de los que comenzaron a escucharse entre las filas, convirtiendo la espera en una verdadera celebración. La mayoría de los asistentes eran mujeres, muchas de ellas acompañadas por amigas, hermanas, hijas o incluso familias completas que acudieron para disfrutar del espectáculo del artista, considerado desde hace décadas uno de los íconos más queridos de la música latina.







Esto, porque la relación entre Chayanne y sus admiradoras se ha convertido en un fenómeno cultural que trasciende generaciones, donde, a lo largo de los años, miles de seguidoras lo han catalogado como el “esposo ideal” o el “amor platónico” de Latinoamérica, fama que se ha fortalecido tanto por su carisma como por el estilo romántico y energético que caracteriza sus presentaciones. La fiesta también se trasladó a las inmediaciones del inmueble, donde vendedores aprovecharon la alta concentración de personas para ofrecer distintos artículos alusivos al artista como playeras, gorras, tazas, fotografías, figuras coleccionables y otros recuerdos, los cuales podian verse a lo largo de los accesos principales del estadio, mientras decenas de personas buscaban llevarse algún recuerdo de la esperada presentación.











Además de la expectativa por el concierto, el evento generó un importante movimiento en materia de seguridad y vialidad. En los alrededores del estadio El Encanto se desplegó un operativo especial con presencia de elementos de Tránsito Municipal, corporaciones policíacas, Protección Civil y Cruz Roja. Las autoridades realizaron labores de vigilancia, control vehicular y orientación para agilizar el ingreso de los asistentes y atender cualquier eventualidad durante el desarrollo del evento. La circulación en algunas vialidades cercanas registró tráfico intenso por momentos debido al constante arribo de vehículos y transporte de plataformas digitales que llevaban a los asistentes hasta el recinto. Conforme caía la noche, la emoción aumentaba entre los miles de seguidores que aguardaban el inicio del espectáculo, en una velada que prometía convertirse en una de las más memorables para los fanáticos de Chayanne en Mazatlán. La presentación del cantante puertorriqueño forma parte de su gira internacional, la cual ha reunido a multitudes en distintas ciudades y que este sábado logró convertir al puerto en el centro de atención para miles de admiradores del artista latino.