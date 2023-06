“Malísimo ese álbum... y tú eres mi artista favorito desde niño... ya perdiste el toque, no tienes el nivel de antes.. Lamentable, no sé si es tu ego que note deje ver más allá”. “Te llevo siguiendo desde los 12 y ahora tengo 28. Me considero dentro de todo un fan de tu música. Sin embargo, este álbum reciente es muy malo. No hay ni una canción buena”.