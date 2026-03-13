Fans de Michael Jackson podrán ver su esperado biopic antes de su estreno oficial

Los fans de Michael Jackson tendrán la oportunidad de ver el esperado biopic Michael unos días antes.

Lionsgate, el estudio detrás de la película, anunció que el filme, que narra el ascenso del Rey del Pop desde sus humildes inicios en Gary, Indiana, hasta convertirse en una megaestrella mundial, llegará a un número limitado de cines en formatos premium el 22 de abril, dos días antes de su estreno oficial.

La película, dirigida por Antoine Fuqua (Stans, Bullet Train), es protagonizada por Jaafar Jackson, sobrino de Michael Jackson en la vida real, quien rinde homenaje impecable a su tío en el tráiler del filme, desde los icónicos y electrizantes pasos de baile característicos de Jackson hasta su determinación enfocada en crear música pop que marcaría a generaciones, señala billboard.com.

Entre las otras estrellas que aparecen en la cinta están Colman Domingo (Wicked: For Good, Euphoria) como el imponente patriarca de la familia Joe Jackson; Kendrick Sampson como el productor Quincy Jones; Miles Teller como el poderoso abogado y mánager del cantante, John Branca; Nia Long como su madre, Katherine Jackson; Larenz Tate como el fundador de Motown, Berry Gordy; Juliano Valdi como Michael Jackson de niño; Laura Harrier como la vestuarista de los Jackson 5, Suzanne de Passe; Kat Graham como Diana Ross; Jessica Sula como su hermana La Toya Jackson; Liv Symone como Gladys Knight; y Kevin Shinick como Dick Clark.

“Para los fanáticos de Michael Jackson, Michael es el evento cinematográfico que han estado esperando: la película captura tanto el alma como el espectáculo del joven que se convirtió en el Rey del Pop”, dijo Kevin Grayson, presidente de distribución mundial de Lionsgate Motion Picture Group, en un comunicado.