Romper vínculos con el pasado y desprenderse, no es cosa fácil. Por eso, el dueto mexicano nos ayuda a sobrellevar la pena y envalentonarnos con himnos como Fantasma , su nueva e intensa canción de desamor y libertad en clave de balada pop.

Raúl y José Luis Roma recurren a su identificable sonido único en esta canción dedicada a esos amores que ya no están, pero que no dejan desprenderse de su recuerdo e impiden que se inicie un nuevo romance.

“Ya no eres el fantasma que navega en mi vida, siempre que llegaba alguien más a quererme tú te aparecías, ya no eres más aquella mano invisible que a mí me detenía”, dice la letra de Fantasma, canción que seguramente provocará escalofríos de emoción a sus fans más fieles y al público del buen pop latino.

El grupo se encuentra instalado en una etapa de plena madurez musical, la cual se ve reflejada en sus nuevas canciones, y Fantasma no es la excepción.

“Se nota en las canciones, que son llegadoras y profundas, y que se volverán de las favoritas del publico porque hablan de desamor, de lo que uno sufre. ¡Qué gran sensación es cuando superas un desamor que te dolió años!, cuando volteas y ves que ya te lastima, que eres mejor persona’, comentó José Luis Roma.

El sencillo, formará parte del disco titulado Bendito Desamor, el esperado nuevo álbum de Río Roma, el cual estará disponible en noviembre.