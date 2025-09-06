‘Father Mother Sister Brother’ se lleva el León de Oro

El director estadounidense Jim Jarmusch se llegó el León de Oro, el máximo galardón de la edición 82 del famoso Festival de Cine de Venecia por su película Father Mother Sister Brother, protagonizada por Cate Blanchett, Adam Driver y Tom Waits.

Father Mother Sister Brother es protagonizada por Cate Blanchett, Adam Driver y Tom Waits, y el director Jarmusch explora las relaciones familiares a través de tres historias distintas ambientadas en Nueva York, Dublín y París.

“Queríamos hacer una película tranquila sobre las complejidades que surgen en las relaciones, pero sin juzgar. No me gusta hacer afirmaciones absolutas ni generalizar. Creo que, especialmente en estos tiempos, la empatía entre las personas es esencial. Y el cine puede ayudarnos a fortalecer nuestras conexiones”, señaló el director al recoger el premio.

El León de Plata se lo llevó The Voice of Hind Rajab, de la directora Kaouther Ben Hania, que, tras haber recibido una ovación de 23 minutos durante su proyección oficial, se perfilaba como favorita para el León de Oro.

La película está basada en la historia real de una niña palestina, Hind Rajab, asesinada por el ejército de Israel mientras intentaba huir de Ciudad de Gaza en enero de 2024. En la cinta se usaron las grabaciones reales de las llamadas en las que Hind Rajab pedía auxilio a un centro de la Media Luna Roja palestina en Ramala, Cisjordania.

“El cine no puede devolverla (a Hind Rajab) ni borrar la atrocidad cometida contra ella, nada puede restaurar lo que se le arrebató, pero el cine puede preservar su voz y hacerla resonar a través de las fronteras”, declaró la directora al recibir el premio. “Espero que esta película ayude a poner fin a la guerra”, agregó.

Grandes producciones como Frankenstein de Netflix, dirigida por Guillermo del Toro y producida por Netflix; Jay Kelly, de Noah Baumbach o el último trabajo de Yorgos Lanthimos, Bugonia, protagonizado por Emma Stone, se quedaron en el camino.