Fátima Bosch de Tabasco, se corona como Miss Universo México 2025

Fátima Bosch, representante de Tabasco se coronó como Miss Universo México 2025, el certamen de belleza más importante a nivel internacional.

La noche del sábado en la Sala Plácido Domingo de Conjunto Santander de Artes Escénicas se llevó a cabo la ceremonia.

Bosh representará a México en la 74 edición de Miss Universo en Tailandia a celebrarse en noviembre próximo. Fernanda Vázquez de Nuevo León será la reina suplente.

Yoana Gutiérrez, representante de Jalisco quedó en segundo lugar. El tercero lugar fue Ana Ramírez Muro de Nayarit y en cuarto para Alejandra Díaz de San Luis Potosí.