$!Fátima Bosch denuncia violencia digital tras ganar Miss Universo

Fátima Bosch Fernández denunció este 25 de noviembre una ola de mensajes de odio, insultos y amenazas que recibió en redes sociales tras ser coronada Miss Universo 2025. La mexicana, originaria de Tabasco, eligió esa fecha, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer, para subrayar que la violencia digital también afectaba emocionalmente a miles de mujeres todos los días. En una serie de publicaciones difundidas en sus redes sociales, Bosch Fernández compartió capturas de pantalla con ataques dirigidos en su contra, incluidos señalamientos de supuesto fraude y mensajes ofensivos respecto a su triunfo en el certamen mundial.









“¿Qué tiene que haber en el corazón de una persona para desearle el mal a alguien que ni siquiera conoce? Gracias a Dios tengo firmes mis valores y mi autoestima y esto no me derrumba. Pero muchas personas sí pueden ser lastimadas por este tipo de ataques”, escribió la Miss Universo 2025. Bosch Fernández afirmó que no buscaba defender su título, sino evidenciar una problemática que, según dijo, trascendía los concursos de belleza. “Hoy quiero alzar la voz no como una reina de belleza, sino como una mujer. Una mujer que, como millones en el mundo, ha vivido en carne propia la violencia que nace del odio, de la desinformación y de la incapacidad de algunos de ver a una mujer brillar sin sentirse amenazados”, expresó. Añadió que, aunque los ataques dolían, no la definían, y que lo que sí la definía era su fortaleza, su integridad y el amor que sentía por su país y por las mujeres que representaba.









