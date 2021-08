Federica Quijano, de Kabah a vocera de partido político

“Hoy empieza una experiencia más. La vida me dio la oportunidad de representar a los mexicanos y les doy mi palabra que defenderé a todas aquellas personas que no tienen voz como mi hijo.”, escribió Quijano en la publicación donde arrobó, entro otras personas, a sus compañeros de Kabah, Daniela Magún, su hermano Apio y Sergio O’ Farrill.

Durante las llamadas “Elecciones más grandes de la historia”, estuvo entre los influencers que se vieron duramente señalados por hacer proselitismo por el polémico partido en plena veda electoral; sin embargo, la cantante de Kabah aseguró que no fue una mención pagada su mensaje, sino que ella apoya genuinamente la plataforma política de dicho partido.

En mayo pasado, aún en su calidad de vocera, llamó a poner en la agenda pública que las personas con discapacidad puedan integrarse a la vida laboral del país y otorgar incentivos fiscales a empresas particulares que participen.

“Una de mis propuestas es darle incentivos fiscales a ciertas empresas para que puedan contratar a más personas con capacidades diferentes. No te pido que sean abogados, que sean el VP, que sean el CEO, que sean personas con actividad laboral para hacerlos parte de la sociedad”, dijo en una conversación en sus redes sociales.

“El Partido Verde me dio un espacio y la discapacidad es mi bandera, pero estoy consciente de que no tengo toda la información, ni quiero presentarme como la que tengo todo resuelto”, abundó.

Además de compartir su perfil político, Federica mostró en su cuenta personal aspectos de su fiesta de cumpleaños, donde entre globos metálicos en color plata y la presencia de sus amigos de Kabah, la famosa se mostró feliz con todos sus invitados vestidos de blanco.

“La vida se vive una vez y me siento bendecida con tanto amor(...) Yo no les puedo explicar lo afortunada que me siento, llegue a mis 50 años llena de amor, de bendiciones, con salud con una familia que amo más que nada en esta tierra y con una cantidad de recuerdos de momentos que me hacen sentir la mujer más feliz de esta tierra”, expresó en un post.