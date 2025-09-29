Felicitan famosos a Bad Bunny por su show en el Super Bowl LX

Al confirmar Apple Music que sería Bad Bunny el protagonista del espectáculo del medio tiempo del partido final de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), varios famosos se pronunciaron en sus redes para felicitar al artista puertorriqueño.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por NFL México (@nflmx)
Una publicación compartida por NFL México (@nflmx)
Shakira publica en sus historias
”¡Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl! ¡¡Aquí va mi gente latina!!, publicó en sus historias de Instagram la colombiana al enterarse de la noticia.
JLo pasa la estafeta
Como una celebridad que ya le tocó protagonizar el show del medio tiempo del Super Bowl de la NFL, la cantante y empresaria estadounidense resaltó que es turno del “Conejo Malo”:
Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito pic.twitter.com/EaCm1cVbgC— jlo (@JLo)
September 29, 2025
Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito pic.twitter.com/EaCm1cVbgC
‘¡Ve por ellos, Bad Bunny!’
Brunos Mars fue otro de los famosos que felicitaron a Bad Bunny y replicó parte de las palabras que el puertorriqueño de 31 años al sentir que su momento ha llegado.
“Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”.
Las credenciales de la carrera de Bad Bunny son innegables: cuatro álbumes número 1, 113 éxitos del Hot 100 (incluidos 15 top 10), tres premios Grammy, un sencillo número 1 y una vertiginosa variedad de primeros trabajos y discos, tanto con música en español como en general. Ha colaborado con artistas como Cardi B, The Weeknd, Travis Scott, Dua Lipa, Ricky Martin y J Balvin, entre otros, e incluso ha tenido varios cameos como actor, incluso en Happy Gilmore 2 y Caught Stealing solo en los últimos meses.
Es ampliamente reconocido como una de las principales fuerzas que le han dado a la música en español un punto de apoyo tan destacado en los Estados Unidos a un nivel general, y ahora lo llevará al escenario más grande del mundo.
El gran evento
El Super Bowl está programado para el 8 de febrero de 2026 en el Levi’s Stadium de Santa Clara, California. El espectáculo de medio tiempo se ha convertido en uno de los mayores puntos de contacto cultural del deporte.