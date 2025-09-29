Felicitan famosos a Bad Bunny por su show en el Super Bowl LX

Al confirmar Apple Music que sería Bad Bunny el protagonista del espectáculo del medio tiempo del partido final de la Liga Nacional de Futbol Americano (NFL), varios famosos se pronunciaron en sus redes para felicitar al artista puertorriqueño.

Shakira publica en sus historias ”¡Bienvenido de vuelta al escenario del Super Bowl! ¡¡Aquí va mi gente latina!!, publicó en sus historias de Instagram la colombiana al enterarse de la noticia.

Historias de Instagram de Shakira.

JLo pasa la estafeta Como una celebridad que ya le tocó protagonizar el show del medio tiempo del Super Bowl de la NFL, la cantante y empresaria estadounidense resaltó que es turno del “Conejo Malo”:

Ahora te toca a ti !!!!! bori gang lets gooooo @sanbenito pic.twitter.com/EaCm1cVbgC — jlo (@JLo) September 29, 2025

‘¡Ve por ellos, Bad Bunny!’ Brunos Mars fue otro de los famosos que felicitaron a Bad Bunny y replicó parte de las palabras que el puertorriqueño de 31 años al sentir que su momento ha llegado. “Es por quienes me precedieron y corrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown... esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia”.

Bruno Mars fue otro de los famosos que felicitaron a Bad Bunny.