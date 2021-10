$!Fernanda Ávila, la actriz mexicana que sale en El Juego del Calamar

El Juego del Calamar es una de las series de televisión más importantes de este año, volviéndose una de las más vistas de la plataforma Netflix. Lo que pocos saben es que una mexicana formó parte de su elenco.

Se trata de Carla Fernanda Ávila, una joven nacida en Guadalajara en 1993, que viajó a Seúl mientras estudiaba Ingeniería en Finanzas y tras cuatro años de radicar en Corea del Sur ha empezado a probar suerte como actriz.

Aunque su participación en El Juego del Calamar es breve, la escena en la que interviene es muy significativa, pues se puede ver representando a una escultura viviente con body painting, mientras los VIPs observan el desarrollo de los juegos.

En un post de su cuenta de Instagram, en la que tiene más de 14 mil seguidores y suele compartir distintos aspectos de su vida en Corea del Sur, publicó algunas fotos de su participación y explicó que la experiencia de aparecer con body painting le resultó incómoda:

“Para ser honesta, casi no compartí mi aparición en la serie de Netflix ‘El Juego del Calamar’. Pero, algunos amigos me reconocieron y me enviaron mensajes de texto al respecto. Entonces, después de hacer algo de meditación, decidí compartirlo.

La razón por la que no quería compartirlo es porque me sentía un poco tímida porque estaba completamente ‘expuesta’ y porque tuve una mala experiencia con la agencia de casting que me contrató. Así que centrémonos en el lado positivo de esta experiencia.

Era la primera vez que hacía un trabajo de pintura corporal. Tomó algunas horas hacer la pintura de cuerpo completo. Especialmente el primer día, nos tomó casi toda la mañana pintarnos, ¡Ir al baño fue realmente difícil! También necesitaba quedarme quieta y moverme lo mínimo porque la pintura se caía, y como saben ¡me es casi imposible quedarme quieta! Aun así, fue una gran experiencia y consideraría hacerlo de nuevo”.

Carla Fernanda participó en las series surcoreanas The Beauty Inside y Record of Youth, así como en la película Space Sweepers.

En diversas entrevistas la actriz ha señalado que abrirse paso profesionalmente en el país asiático no ha sido fácil, pues ha tenido que enfrentarse a varias dificultades. Uno de ellos es el tener que bajar más de 10 kilos y tener que teñirse el cabello para encajar en los estándares de belleza surcoreanos.