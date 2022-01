Fernando del Solar regresará a la televisión este año

Recordemos que Fernando del Solar le entregó el anillo de compromiso a Anna en abril pasado, ya que después de 5 años de relación decidió dar este paso. Incluso la pareja difundió un video de cómo fue la propuesta.

“¡Dijo que sí! La vida es un constante sube y baja. Cuando has pasado por tantas cosas, lo único que anhelas es tener salud, amor, felicidad y estabilidad. Sin duda, después de tanto andar, todo esto lo he encontrado al lado de la mujer que amo: Anna Ferro″, escribió el actor en una publicación de Instagram.

Por otro lado, el pasado mes de noviembre Fernando del Solar confesó que fue sometido a una cirugía funcional de nariz, ya que después de todos los tratamientos médicos por los que pasó, su nariz se vio afectada.

“Nada que ver con todo lo que publicaron, me operé la nariz y no fue estético, se ve porque tengo la misma nariz, lo que pasa es que después de todos los tratamientos y los tubitos que me habían puesto para respirar y eso, se me había desviado un poco el tabique, con cubrebocas y todo se me hacía más difícil respirar, entonces tuve que entrar a cirugía”, detalló.