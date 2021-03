Fernando Noriega reemplaza a Gonzalo Peña en la novela ¿Qué le pasa a mi familia?

Este lunes al mediodía se dio a conocer que el actor mexicano Fernando Noriega suple a Gonzalo Peña con el personaje de “Mariano” en “¿Qué le pasa a mi familia?”. Este relevo surge luego de que Gonzalo se encuentra inmerso en un conflicto legal por cargos de violación.

Fernando agradeció a Juan Osorio y a la producción por la bienvenida, dijo que desde el viernes pasado ha estado viendo todo el material sobre el personaje y ha hecho trabajo de mesa con los directores.

“Les agradezco esta bienvenida tan calurosa, desde que se pusieron en contacto conmigo me han tratado increíble. Desde que me enteré (que se quedaba con el papel), hemos estado trabajando a marchas forzadas, he estado leyendo todos los capítulos y he estado viendo lo que ha salido al aire, por eso sus caras ya son muy familiares para mí”, les dijo Fernando a sus compañeros.

Entre lágrimas recordó que hace dos años, en este mismo 22 de marzo, su padre partió y por tal motivo iba dedicado a él. Dijo además que enfrentarse a este personaje ha sido un cúmulo de emociones, publicó informador.mx.

Osorio manifestó que será en la primera semana de abril cuando los televidentes de ¿Qué le pasa a mi familia? verán a Eduardo Noriega como ‘Mariano Rueda Torres’, en una escena en la que este personaje y su recién esposa Constanza, están en su luna de miel.

“La primera semana de abril entra al aire Fernando, en la Luna de Miel entra el primer ‘Mariano’ y luego sale el segundo”, dijo Osorio.

El actor se dio a conocer como estrella de TV Azteca. En 1999 participó en la obra Nacido al margen. También fue modelo publicitario e intervino en las telenovelas Enamórate, Machos, Se busca un hombre y Amor en custodia.