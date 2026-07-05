Festeja Beyoncé dos décadas de ‘B’Day’, lanzando nuevo sencillo

En medio de las celebraciones del pasado 4 de julio en Estados Unidos, Beyoncé volvió a sorprender a sus seguidores con el estreno de Morning Dew (Donk), su primer sencillo inédito desde el lanzamiento de Act II: Cowboy Carter, en 2024.

La cantante eligió esta fecha para presentar el tema, que además marca el inicio de una nueva etapa en su carrera.

De acuerdo con un comunicado oficial, el lanzamiento abre una cuenta regresiva de 60 días rumbo a su próximo cumpleaños y a la edición especial por el 20 aniversario de B’Day, el álbum que consolidó su carrera como solista y que fue publicado originalmente el 4 de septiembre de 2006.