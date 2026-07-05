Festeja Beyoncé dos décadas de ‘B’Day’, lanzando nuevo sencillo

En medio de las celebraciones del pasado 4 de julio en Estados Unidos, Beyoncé volvió a sorprender a sus seguidores con el estreno de Morning Dew (Donk), su primer sencillo inédito desde el lanzamiento de Act II: Cowboy Carter, en 2024.
La cantante eligió esta fecha para presentar el tema, que además marca el inicio de una nueva etapa en su carrera.
De acuerdo con un comunicado oficial, el lanzamiento abre una cuenta regresiva de 60 días rumbo a su próximo cumpleaños y a la edición especial por el 20 aniversario de B’Day, el álbum que consolidó su carrera como solista y que fue publicado originalmente el 4 de septiembre de 2006.
Ver esta publicación en Instagram
Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce)
Una publicación compartida por Beyoncé (@beyonce)
De acuerdo con sus seguidores, la reedición busca conmemorar uno de los discos más importantes de la trayectoria de la artista, responsable de éxitos como Déjà Vu, Irreplaceable, Beautiful Liar y Ring the Alarm, canciones que marcaron una etapa clave en la música pop y R&B de la década de los 2000, señala vanguardia.com
Morning Dew (Donk) fue escrita por Beyoncé, Pharrell Williams, The-Dream y Darius Dixon, mientras que la producción estuvo a cargo de Beyoncé y Pharrell Williams. El sencillo formará parte de la edición conmemorativa de B’Day, que llegará al mercado como parte de las celebraciones por las dos décadas del álbum.
Con este lanzamiento también se reavivaron las conversaciones entre los seguidores de la texana sobre el esperado Acto III, el proyecto con el que concluiría la trilogía iniciada con Renaissance (2022) y continuada con Cowboy Carter (2024).
Hasta el momento, Beyoncé no ha confirmado oficialmente la temática de ese nuevo trabajo, aunque en los últimos meses diversas publicaciones de la artista han alimentado las expectativas de sus seguidores.