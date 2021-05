Festejan famosos a sus madres

Como cada 10 de mayo en México se celebra el Día de las Madres, y ahora, con las redes sociales es un momento para presumir y festejar a esas mujeres que les dieron la vida; los famosos no se quedan atrás y compartieron fotografías emotivas con sus madres o con sus hijos.

Alejandro Fernández fue de los primeros en dedicar un mensaje a su madre, doña Cuca, junto a sus palabras compartió una serie de fotografías donde se ven en varios momentos, en un de ellas aparece él con su nieta en brazos, hija de Camila, y doña Cuca aun lado, mientras que las otras imágenes son de su adolescencia.

“Que no vuelva a pasar un día sin que les recuerden que nunca hubo ni habrá nadie más importante que ustedes en nuestras vidas. Que dios las cuide y las bendiga, y a nosotros con su presencia durante muchos años más. Te amo, mi Cuquis hermosa! Te amo”, escribió Alejandro Fernández al pie de las fotografías en su cuenta de Instagram.

Por su parte, Yalitza Aparicio no se quedó atrás y compartió un foto junto a su madre durante la gala de los Óscar del 2019, acompañó la imagen con unas emotivas palabras; “Mi mamá es una mujer maravillosa, mi mamá se lo merece todo”.

El artista del momento, Diego Boneta, quien se encuentra en los reflectores por la segunda temporada de Luis Miguel La Serie, producción que el protagoniza, sorprendió a sus fans con una tierna fotografía junto a su mamá, la señora Astrid Boneta, y escribió “Happy momma’s day #queen”.

Los exponentes del regional mexicano no se quedaron atrás, y Poncho Lizárraga, líder de Banda El Recodo, compartió una foto de cuando era niño junto a doña Chuyita, su madre, y escribió un mensaje en el que destacó lo afortunado que se siente por la madre que le tocó, “Esta vida es muy bonita y tener a mi Madre es lo mejor que me ha pasado, y que afortunado soy que sin haberla escogido me tocó la mejor”.

La joven cantante e influencer Karol Sevilla compartió una fotografía junto a su mamá Caro Cisneros, y dedicó un extenso mensaje en el que destacó “Feliz día a la mejor mamá! Sin duda me toco la mejor mujer del mundo mundial, ella es todo para mí, mi amiga, mi confidente, mi pañuelo de lágrimas, mi acompañante mi todo “.

Algunas estrellas internacionales como Justin Bieber, Lily Collins, Demmy Lovato y Kylie Jenner, también festejaron el día de las madres con fotografías, aunque en Estados Unidos la celebración fue el domingo 9 de mayo.

El interprete de Baby escribió junto a un fotografía de él junto a su madre “¡Feliz Día de la Madre madre! Podría hablar de todos los sacrificios que hiciste para cuidarme, pero lo más increíble que pudiste haber hecho fue compartir conmigo el amor de Jesús. ¡Me introdujiste en mi fe! – Entrena a un niño en el camino que debe seguir: y cuando sea mayor, no se apartará de él ... durante unos años, por mi propio orgullo, pensé que lo había resuelto solo para caer de bruces”, Bieber también recordó como desde pequeño su mamá le enseñó que Jesús los ama y perdona.

Por otro lado, la integrante de la familia Kardashian, compartió una galería de fotos junto a su hija Stormi.

Demmi Lovato le dedicó un par de historias a su madre, “Feliz Día de las Madres a mi hermosa madre”, compartió la intérprete de ‘Sober’ y publicó un par de videos montando a caballo con su mamá.

Mientras que Lily Collins escribió “Feliz Día de la Madre a mi primer modelo a seguir y socia en el crimen. Poco sabía en ese entonces cuántas aventuras íbamos a vivir juntos y las interminables y hermosas experiencias que compartiríamos. Gracias por siempre alentarme a ser un espíritu bondadoso, motivado, apasionado y aventurero”, junto a una antigua fotos de ella y su madre.