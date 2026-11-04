Festejan Los Tigres del Norte, el triunfo de Bobby Pulido en Texas

Los Tigres del Norte se pronunciaron sobre los resultados de las elecciones en Texas y enviaron un mensaje de reconocimiento a Bobby Pulido, quien consiguió un triunfo en las urnas y ahora formará parte de la Cámara de Representantes de Estados Unidos. A través de una publicación en su cuenta oficial de Instagram, realizada este 4 de noviembre, la agrupación felicitó al cantante, así como a Gina Hinojosa y James Talarico, por sus respectivas victorias en la jornada electoral del 3 de noviembre. “La voz de nuestra comunidad se hizo escuchar en Texas”, escribieron los intérpretes de música regional mexicana, quienes destacaron la importancia de la participación ciudadana, especialmente del voto latino.

En su mensaje también señalaron que los resultados representan un momento importante para el estado y reconocieron la presencia de la comunidad latina en las decisiones políticas de Estados Unidos, señala elimparcial.com. Uno de los nombres que destacó en la felicitación fue el de Bobby Pulido, reconocido por su trayectoria en la música tejana y por canciones como Desvelado. El cantante participó en la contienda por el Distrito 15 de Texas, donde se enfrentó a la republicana Mónica De La Cruz. De acuerdo con los resultados compartidos, Pulido obtuvo 103 mil 011 votos, frente a los 50 mil 547 de su contrincante, con lo que consiguió un escaño en la Cámara de Representantes.

Junto a Gina Hinojosa.