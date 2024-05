La ciudad de New York celebró bajo el lema “¡Que el 4 te acompañe”, a la popular en un homenaje con un increíble juego de luces que se cruzaban entre sí desde lo más alto de dos edificios, haciendo referencia a los sables azules y rojos que protagonizan Star Wars.

Los sables rojos están asociados al lado oscuro de la Fuerza y son utilizados por Sith como Darth Sidious y Darth Vader, obteniendo su color a través del “sangrado” de un cristal Kyber.

El Star Wars Day, celebrado el 4 de mayo, toma su eslogan de un juego de palabras entre la frase icónica de la saga, “May the force be with you”, y la fecha.

Esta conexión se originó en el Reino Unido, donde en 1979, un anuncio político felicitó a Margaret Thatcher con la frase “May the Fourth Be With You”.

Aunque la historia tiene ciertos vacíos, esta fecha se ha convertido en un día central para los fanáticos de Star Wars alrededor del mundo, quienes celebran con eventos especiales y maratones de películas.