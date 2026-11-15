FGR investiga a Gabito Ballesteros por presunta portación de arma de uso exclusivo del Ejército

La Fiscalía General de la República (FGR) abrió una investigación contra el cantante de corridos tumbados Gabito Ballesteros y cuatro personas más, luego de que elementos de la Policía Estatal de Querétaro aseguraron un arma de fuego, cargadores y cartuchos en una camioneta relacionada con el grupo.

La dependencia informó que las personas fueron puestas a disposición del Ministerio Público Federal por la posible comisión de los delitos de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas, así como desobediencia y resistencia de particulares.

De acuerdo con el Informe Policial Homologado citado por la FGR, la intervención ocurrió en el Centro Expositor de la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde cinco personas abordaron una camioneta.

En el interior del vehículo, los elementos policiales observaron un arma de fuego, por lo que posteriormente localizaron y aseguraron una pistola, dos cargadores y 34 cartuchos.

Las cinco personas fueron identificadas por la Fiscalía como Gabriel “N”, Omar “N”, Jorge “N”, Flavio “N” y Jaime “N”, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público Federal.

La Fiscalía Federal en Querétaro, adscrita a la Fiscalía Especializada de Control Regional, realiza las diligencias correspondientes para esclarecer lo ocurrido, verificar si existe un permiso para la portación del arma y determinar la situación jurídica de las personas involucradas.



Gabito Ballesteros fue detenido durante su presentación en la Feria de Querétaro

La detención del cantante ocurrió en el contexto de su presentación en la Feria Internacional Ganadera de Querétaro, donde su concierto fue interrumpido por autoridades estatales.

La intervención policial se produjo después de que el intérprete cantó temas que presuntamente no estaban incluidos en la lista de canciones autorizadas por los organizadores y las autoridades.

Entre las canciones mencionadas se encuentra “AMG”, tema que Gabito Ballesteros defendió posteriormente en una transmisión en redes sociales, donde rechazó que su letra hiciera apología del delito.

El cantante también relató que, después de que se interrumpió el sonido, bajó del escenario para despedirse del público y posteriormente observó que policías intervenían con integrantes de su equipo y sus escoltas.