Figura Aleks Syntek en el concierto de Alan Parsons en Ciudad de México

Recientemente se llevó a cabo el esperado concierto de Alan Parsons, uno de los mejores productores musicales. El show presentó una banda completa ante una Arena CDMX que presentó un 90 por ciento de su capacidad, pero que se deleitó con cada canción que sonaba.

Con un total de 17 canciones y un show de dos horas, canciones clásicas como The Raven y la icónica Eye in the Sky, Alan Parsons y compañía se mostraron muy agradecidos con su público mexicano.

La mayor sorpresa de la noche llegó cuando los músicos comenzaron a tocar el tema I Wouldn’t Want Gonna To Be Like You. En los primeros acordes, Alan Parsons dio la bienvenida a Aleks Syntek, quien en todo momento se mostró muy emocionado.