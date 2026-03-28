Figura ‘La Chona’ de Los Tucanes de Tijuana, en el juego de batalla de Fortnite

De acuerdo con la tienda oficial, el gesto La Chona tiene un precio de 500 monedas V, mientras que el lote La Chona aparece con descuento en 800 monedas V, cuando su precio original es de 1000.

Epic Games ya muestra el contenido dentro del apartado de “Pasos de fiesta”, donde aparece tanto el gesto La Chona como la pista de improvisación “Los Tucanes de Tijuana – La Chona”, confirmando así su desembarco en el universo del battle royale.

Fortnite abrió espacio para uno de los temas más reconocibles de la música regional mexicana con la llegada oficial de La Chona a su tienda de objetos.

El baile ''La Chona'' de Los Tucanes de Tijuana llegará esta noche a la tienda de Fortnite🗣️ pic.twitter.com/fgieSX8zof

La incorporación no solo apunta a los jugadores habituales de Fortnite, sino también al público latino que ha convertido la canción en un himno popular dentro y fuera de México, detalla vanguardia.com

La ficha oficial del objeto indica además que La Chona fue introducida en el Capítulo 7, Temporada 2, y que se trata de un gasto de baile que puede utilizarse en experiencias como Battle Royale, LEGO Fortnite Odyssey, Fortnite Festival y LEGO Fortnite Brick Life, ampliando su presencia más allá del modo principal.

Epic también describe que este tipo de gestos se sincronizan con el tempo de pistas cercanas, lo que refuerza su perfil musical dentro del juego.

Para los jugadores en México, otro dato importante es la ventana de disponibilidad. La página oficial del juego señala que podrá comprarse hasta el 31 de marzo de 2026 a las 17:00 horas, mientras que reportes especializados en español lo ubican disponible hasta las 18:00 horas.

En cualquier caso, su presencia en la tienda es limitada, por lo que se perfila como uno de los contenidos latinos más comentados de la semana dentro de Fortnite.

Con esta llegada, Fortnite vuelve a reforzar su estrategia de mezclar cultura pop global con referencias de fuerte arraigo regional.

En esta ocasión, La Chona no solo aterrizó como un guiño musical, sino como una pieza que conecta de inmediato con la comunidad mexicana y latinoamericana, que ahora podrá llevar uno de sus bailes más reconocibles al campo de batalla digital.