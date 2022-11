“Nunca he ido por el Cablebús por cuestiones de trabajo y todo lo demás no nos ha dado tiempo, pero como hoy tenemos un espacio libre, vamos a aprovechar para hacer este recorrido”, mencionó la compañera de reparto de Marina de Tavira y Nancy García en la cinta nominada al Oscar.

A lo largo de su recorrido por Cablebús hizo mención de algunos murales que enaltecen el trabajo de diversas mujeres mexicanas como Katya Echazarreta, primera mujer mexicana en viajar al espacio; Irma Galindo, defensora de los bosques Ñuu Savi; Alexa Moreno, gimnasta, quien reveló ser una gran fanática del ánime Haikyu!!, incluso tomaba inspiración atlética en esta producción japonesa.

Fue entonces cuando Yalitza Aparicio se reconoció en un mural: “Me llevé la sorpresa que también tenían un mural con mi rostro. En alguna ocasión me habían compartido eso en mis redes sociales, pero no me habían colocado en qué lugar de la Ciudad de México estaba”, mencionó la actriz.