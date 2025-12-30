Figura también Alejandro González Iñárritu en Los Simpson

Los Simpson vuelven a poner a México en el centro de uno de sus episodios con la participación especial no solo de Los Tigres del Norte, sino también del cineasta Alejandro González Iñárritu y el actor de doblaje Humberto Vélez, voz histórica de Homero Simpson en Latinoamérica.
El capítulo destaca por incluir un corrido dedicado al personaje, interpretado por la emblemática agrupación norteña. La presencia de Los Tigres del Norte representó un momento especial para la serie, al tratarse de una de las bandas más influyentes de la música regional mexicana. En esta ocasión, el grupo adapta su estilo narrativo para contar, con humor, las desventuras de Homero dentro del universo de Springfield.
Además, el capítulo contó con la participación también del cineasta Alejandro González Iñárritu, quien se sumó como invitado especial, reforzando la presencia del talento mexicano dentro de la producción animada. Su inclusión se suma a una larga lista de figuras internacionales que han pasado por Springfield, señala record.com.mx
Otra presencia mexicana en este episodio especial, fue también la de Humberto Vélez, actor que dio voz a Homero Simpson durante décadas en el doblaje latinoamericano. Su presencia representa un guiño directo a los fans de la serie en la región, quienes identifican su voz como parte esencial del personaje.
El regreso de Vélez en este contexto refuerza la carga nostálgica del episodio y subraya el vínculo histórico entre Los Simpson y su audiencia latinoamericana. Para muchos seguidores, su interpretación es inseparable de la identidad del personaje.
La inclusión de un corrido dentro del episodio funciona también como un homenaje a uno de los géneros musicales más representativos de México, integrándolo de manera respetuosa y humorística a la historia.
Con este capítulo, Los Simpson confirman su capacidad para dialogar con distintas culturas y generaciones, combinando música, cine y doblaje en un episodio que celebra la influencia mexicana en la cultura popular global.