Figura también Alejandro González Iñárritu en Los Simpson

Los Simpson vuelven a poner a México en el centro de uno de sus episodios con la participación especial no solo de Los Tigres del Norte, sino también del cineasta Alejandro González Iñárritu y el actor de doblaje Humberto Vélez, voz histórica de Homero Simpson en Latinoamérica.

El capítulo destaca por incluir un corrido dedicado al personaje, interpretado por la emblemática agrupación norteña. La presencia de Los Tigres del Norte representó un momento especial para la serie, al tratarse de una de las bandas más influyentes de la música regional mexicana. En esta ocasión, el grupo adapta su estilo narrativo para contar, con humor, las desventuras de Homero dentro del universo de Springfield.

Además, el capítulo contó con la participación también del cineasta Alejandro González Iñárritu, quien se sumó como invitado especial, reforzando la presencia del talento mexicano dentro de la producción animada. Su inclusión se suma a una larga lista de figuras internacionales que han pasado por Springfield, señala record.com.mx