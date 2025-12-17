Figuras de Hollywood se unen para crear la Coalición de Creadores sobre IA

Un grupo de 18 expertos de Hollywood se unieron para formar la Coalición de Creadores sobre IA (CCAI), con el objetivo de impulsar un uso responsable de la inteligencia artificial que proteja la creatividad humana, el empleo y los derechos de los creadores, entre ellos figuras como Ben Affleck, Orlando Bloom y Guillermo del Toro.

La coalición tendrá como objetivo servir como un consejo asesor que buscará establecer “estándares compartidos, definiciones y mejores prácticas, así como protecciones éticas y artísticas para si y cuando se use IA en proyectos de entretenimiento”, según detalló la organización en su página web.

La iniciativa presentada por personalidades como Daniel Kwan, Joseph Gordon-Levitt o Natasha Lyonne, ya cuenta con más de 500 firmantes, entre los que se encuentran personalidades como Kirsten Dunst, Orlando Bloom, Natalie Portman, Cate Blanchett, Ben Affleck, Guillermo del Toro, entre otros.