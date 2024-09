La compañía de producción de Margot Robbie, Lucky Chap, y Amazon MGM Studios estarían colaborando para adaptar el famoso videojuego a un filme que llegaría a la pantalla grande; de igual manera, se ha confirmado que la guionista y directora encargada del filme será Kate Herron, misma quien dirigió la serie de Loki, detalló milenio.com

La información fue confirmada por Laura Miele, presidenta de EA Entertainment, misma que reveló detalles con respecto a futuros juegos de Los Sims hablando de la posibilidad de un multijugador online en la cuarta entrega y de los detalles que estarían en la película; además, comentó que el equipo de trabajo está comprometido con brindar nuevas experiencias a los fans de la franquicia.

“Nuestro compromiso de innovar en todo el universo de experiencias y productos de ‘Los Sims’ inspirará a todas las generaciones de Simmers”, afirmó Laura Miele.

Si bien no se revelaron muchos detalles de la historia que contaría la cinta, la vicepresidenta y gerente general de la franquicia de Los Sims, Kate Gorman, mencionó que quieren brindar a los fanáticos una experiencia ‘Sims’ que se sienta auténtica, que refleje la historia de haber jugado el videojuego esperando que sea parte de la cultura pop.

“Lo que les diré es que está muy arraigado en el universo de Los Sims lo que queremos es tener una experiencia ‘Sims’ verdaderamente auténtica llevada a un estreno en cines, pero también algo que se pueda compartir a través de generaciones y que sea parte de la cultura pop y culturalmente relevante”.

Por otra parte, fanáticos han respondido al reporte de la película y han solicitado que el filme se realice en el idioma del universo de Los Sims, el Simlish, e incluya subtítulos; a esto, Gorman mencionó que puede ser una posibilidad.

Hasta ahora no hay información oficial que respalde un futuro estreno, parece ser que la película sigue en procesos de producción y hasta que no haya avances, no se podrá revelar nueva información.