Filtran el primer teaser de ‘Avengers: Doomsday’ que confirmaría el regreso de Chris Evans como ‘Capitán América’

‘Avengers: Doomsday’ volvería a contar con el actor Chris Evans en el papel de Capitán América, según reveló el primer teaser del tráiler que se filtró y que circula en redes.
Ahí se puede ver a Steve Rogers llegar en su clásica moto a casa. Saca de un viejo baúl su traje de Capitán América y al final vemos la gran revelación: ha tenido un hijo con Peggy Carter.
El tráiler finaliza con un claro mensaje: “Steve Rogers regresará en ‘Avengers: Doomsday’”.
En redes sociales comenzó a circular un video que muchos aseguran corresponde al primer teaser de Doomsday, generando revuelo inmediato entre los fans por una razón clave: el aparente regreso de Chris Evans como Capitán América, personaje que se despidió en Avengers: Endgame.
De acuerdo con las descripciones que circulan —pues el video fue retirado de varias plataformas—, el avance tendría un tono íntimo y nostálgico, muy distinto a los teasers tradicionales de Marvel.
Esto es lo que supuestamente se ve en el video: Un hombre cruza en moto la carretera rural. Llega a casa. Esa casa es conocida. Sostiene el traje del Capitán América. La cámara rodea su espalda. Tiene un bebé en brazos. El plano final revela el rostro: Steve Rogers. Aparece el titulo: Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday. Finaliza con una cuenta regresiva.
Marvel no ha confirmado la autenticidad de este material, por lo que se mantiene como un teaser filtrado no oficial.
El conocido scooper Daniel Richtman (DanielRPK) aportó más leña al fuego al hablar directamente sobre el contenido del primer teaser de Avengers: Doomsday.
Según Richtman, el avance está completamente enfocado en Steve Rogers, confirmando su regreso dentro de la narrativa de la película y posicionándolo como uno de los personajes centrales de esta nueva etapa del UCM, junto a Doctor Doom, interpretado por Robert Downey Jr.
Esto fue lo que publicó en su cuenta de X: “Bueno, ya que Marvel lo está revelando, también puedo decirles que el primer avance se centra en Steve Rogers y su regreso está confirmado. El motivo es establecerlo como el personaje principal de Avengers Doomsday.
Y quiero que quede claro: no pretendo ser negativo. He oído cosas buenas de la película. Es solo que, personalmente, no me convence esta decisión. ¿Traer de vuelta a Steve? Bien. ¿Hacerlo el centro de atención (junto con Doom, de RDJ)? Eso es un poco... uf”