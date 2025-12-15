Filtran el primer teaser de ‘Avengers: Doomsday’ que confirmaría el regreso de Chris Evans como ‘Capitán América’

‘Avengers: Doomsday’ volvería a contar con el actor Chris Evans en el papel de Capitán América, según reveló el primer teaser del tráiler que se filtró y que circula en redes.

Ahí se puede ver a Steve Rogers llegar en su clásica moto a casa. Saca de un viejo baúl su traje de Capitán América y al final vemos la gran revelación: ha tenido un hijo con Peggy Carter.

El tráiler finaliza con un claro mensaje: “Steve Rogers regresará en ‘Avengers: Doomsday’”.

En redes sociales comenzó a circular un video que muchos aseguran corresponde al primer teaser de Doomsday, generando revuelo inmediato entre los fans por una razón clave: el aparente regreso de Chris Evans como Capitán América, personaje que se despidió en Avengers: Endgame.

De acuerdo con las descripciones que circulan —pues el video fue retirado de varias plataformas—, el avance tendría un tono íntimo y nostálgico, muy distinto a los teasers tradicionales de Marvel.

Esto es lo que supuestamente se ve en el video: Un hombre cruza en moto la carretera rural. Llega a casa. Esa casa es conocida. Sostiene el traje del Capitán América. La cámara rodea su espalda. Tiene un bebé en brazos. El plano final revela el rostro: Steve Rogers. Aparece el titulo: Steve Rogers regresará en Avengers: Doomsday. Finaliza con una cuenta regresiva.

Marvel no ha confirmado la autenticidad de este material, por lo que se mantiene como un teaser filtrado no oficial.

El conocido scooper Daniel Richtman (DanielRPK) aportó más leña al fuego al hablar directamente sobre el contenido del primer teaser de Avengers: Doomsday.