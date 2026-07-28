Filtran Hackers canciones inéditas y material privado de Ariana Grande, ella los demanda

Entre el material comprometido se encuentran canciones inéditas, fotografías, grabaciones de audio y videos registrados durante el proceso creativo de la cantante, contenido que, según el documento, no estaba destinado al consumo público, quien.com

La demanda sostiene que el contenido fue robado, difundido y explotado sin autorización, además de que los implicados habrían obtenido ganancias económicas tras vender información personal y archivos en la web oscura.

De acuerdo con la denuncia, los presuntos responsables habrían accedido a cuentas digitales pertenecientes a fotógrafos y productores cercanos a la artista, desde donde sustrajeron archivos privados relacionados con su trabajo creativo.

Ariana Grande decidió llevar a los tribunales un caso que la ha acompañado durante años. La cantante presentó una demanda contra dos personas cuya identidad aún se desconoce, a quienes acusa de haber hackeado las cuentas personales de varios de sus colaboradores para obtener material inédito y distribuirlo de forma ilegal.

Uno de los datos que más llama la atención es la magnitud de las filtraciones. La demanda asegura que: “Solo en 2023, 45 canciones inéditas de la Sra. Grande fueron pirateadas, robadas y filtradas por los demandados”.

El texto también señala que este tipo de incidentes no son nuevos:”Desde su debut musical en 2011, se han producido cientos de filtraciones similares”.

Además de exigir responsabilidades, Ariana Grande pretende que el proceso judicial permita descubrir quiénes están detrás de los ataques informáticos.

Una fuente cercana a la cantante explicó que el objetivo va más allá de este caso en particular. “La demanda pretende servir como elemento disuasorio contra futuros actos de esta naturaleza, no solo contra Ariana, sino también contra los muchos artistas que han sufrido invasiones similares de su privacidad y el robo de sus obras creativas”.

La misma fuente añadió que los creadores deben conservar el control sobre el momento en que deciden compartir su trabajo con el público: “Los artistas merecen el derecho a controlar cómo y cuándo se comparte su arte con el mundo. El robo y la distribución ilícitos de obras creativas socavan ese derecho y no deben tolerarse”.

Las acciones legales llegan después de que Ariana Grande expresara públicamente su molestia por la filtración de varias canciones inéditas.

Durante una entrevista con Zach Sang, mientras promocionaba Eternal Sunshine, recordó que parte del material que preparó antes de filmar Wicked terminó circulando en redes sociales.

“Hicimos algunas sesiones de estudio que están por todo TikTok, muchas gracias, nos vemos en la cárcel. Literalmente”: La cantante explicó que esas composiciones nunca fueron concebidas para formar parte de su discografía.

“Todas fueron escritas para un programa de televisión, para algo que no era para mí, así que sale ‘Fantasize’, ¡qué locura!, fue robada... ¡estos piratas, sinvergüenzas, ilegales!”.

Con esta demanda, la artista busca frenar la difusión de material obtenido de forma ilícita y establecer un precedente frente a uno de los problemas que con mayor frecuencia afecta a la industria musical.