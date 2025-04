Filtran letra de supuesta canción de Ángela Aguilar dedicada a Cazzu

Por su parte, Cazzu decidió regresar a la música con temas como Dolce , la cual aseguró que no estaba dedicada a nadie, y recientemente lanzó Con otra, y aunque la argentina no dijo nada respecto a una dedicatoria, los fans no pudieron ignorar las similitudes de la letra con lo sucedido entre Ángela y Nodal: “Fuiste mala y todo se paga”, y “Tienes a tu enemigo durmiendo en tu cama”.

En la plataforma de TikTok se ha viralizado un clip donde presuntamente semuestra la nueva letra de Ángela Aguilar, la cual estaría dedicada a Cazzu. En ella se escuchan frases como: “Lo vi sentado con la mirada perdida, el alma vacía. Ella a su lado, pero tan lejana y yo entendí que su amor no bastaba”. También menciona: “No me culpes, yo no fui la tempestad, yo fui la paz que ya no pudo hallar”.

A pesar de la conmoción causada por la filtración, aún no existe una declaración oficial de Ángela Aguilar ni de su equipo de producción que confirme o desmienta la autenticidad del tema.

Algunos usuarios en redes han especulado que la canción podría haber sido generada mediante inteligencia artificial, lo que ha aumentado la controversia.