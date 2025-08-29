Filtran posible concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

Hace días circulaba el rumor de que Shakira ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México para despedirse de su público, debido al éxito de su gira.
Aunque en un inicio las autoridades negaron que el gobierno auspiciara el evento, se filtró que la presentación de ‘La Loba’ en el emblemático escenario será una realidad.
La noticia fue dada a conocer por Emilio Morales, periodista de espectáculos del programa Me lo Dijo Adela, transmitido en YouTube.
“Estamos en posibilidades de confirmar que sí habrá un concierto gratuito de Shakira el 21 de septiembre en el Zócalo de la CDMX a las 8 de la noche. El patrocinio corre a cargo de una cervecera, que será quien le pague a Shakira. El Gobierno de la Ciudad de México colaborará con la logística, seguridad, montaje del escenario y el préstamo del lugar”, aseguró Morales.
De acuerdo con el periodista, la información se ha mantenido en secreto porque a la colombiana le falta vender un concierto más para lograr el sold out, y temen que los fans prefieran esperar al show gratuito en lugar de adquirir su boleto, señala vanguardia.com
“No han querido anunciarlo porque la gira de Shakira se ha extendido y rompió su propio récord. El 18 de septiembre se presentará en el Estadio GNP. No lo revelan aún porque quizá la gente diga: ‘¿Entonces para qué compro para la última fecha?’. Pero el 21 ya está confirmado: Shakira, ‘La Loba Mayor’, en el Zócalo de la Ciudad de México”, añadió Morales.
Hasta la tarde del jueves, ni Shakira ni su equipo habían confirmado o desmentido la información. Mientras tanto, la artista continúa con su serie de espectáculos en México, incluidos los que ya le dieron el récord de 12 presentaciones en el Estadio GNP Seguros, además de las que ofreció en el interior de la República.