Filtran posible concierto gratuito de Shakira en el Zócalo

Hace días circulaba el rumor de que Shakira ofrecería un concierto gratuito en el Zócalo de la Ciudad de México para despedirse de su público, debido al éxito de su gira.

Aunque en un inicio las autoridades negaron que el gobierno auspiciara el evento, se filtró que la presentación de ‘La Loba’ en el emblemático escenario será una realidad.

La noticia fue dada a conocer por Emilio Morales, periodista de espectáculos del programa Me lo Dijo Adela, transmitido en YouTube.

“Estamos en posibilidades de confirmar que sí habrá un concierto gratuito de Shakira el 21 de septiembre en el Zócalo de la CDMX a las 8 de la noche. El patrocinio corre a cargo de una cervecera, que será quien le pague a Shakira. El Gobierno de la Ciudad de México colaborará con la logística, seguridad, montaje del escenario y el préstamo del lugar”, aseguró Morales.