Filtran posible fecha de inicio de la gira mundial de BTS 2026

Tal parece que el 2026 podría ser un increíble año en la música y no solo por Coachella o un posible tour de Taylor Swift tras el estreno de “The Life of a Showgirl”, sino también por el tan anticipado de BTS que culminaría en una gira mundial.

Y es que, después de cumplir con su servicio militar, los siete integrantes se preparan para una nueva etapa que no solo traerá música inédita, sino también una gira global de dimensiones históricas.

El grupo anunció que en la primavera de 2026 lanzará un nuevo álbum grupal, el primero en más de tres años. La noticia se dio a conocer en julio de 2025, apenas unos días después de que Suga concluyera su servicio militar, convirtiéndose en el último miembro en cumplir con la obligación en Corea del Sur.

Durante un live en Weverse, Jin, Suga, J-Hope, RM, Jimin, V y Jungkook compartieron con los fans su emoción por volver a trabajar juntos. Admitieron que, aunque todos estuvieron activos en proyectos individuales durante este tiempo, nada se compara con la experiencia de reunirse como septeto.

“Abordamos este proyecto con la misma mentalidad que teníamos al principio”, dijeron, reflejando la emoción de un nuevo comienzo.

Si bien la confirmación es clara, muchos de los números y proyecciones que circulan provienen de estimaciones financieras, no de HYBE. Eso no disminuye la emoción de ARMY, que coloca tendencias globales cada vez que el nombre del grupo se relaciona con el 2026.

Según lo confirmado, el regreso ocurrirá en la primavera de 2026, probablemente en los primeros meses, con el lanzamiento del nuevo álbum. Será el punto de partida de una nueva era para BTS y para la industria musical en general. Antes de eso, en julio de 2025, los siete habrían viajado a Estados Unidos para iniciar el proceso creativo.

La compañía explicó que, por cuestiones legales y logísticas, no podían producir ni componer mientras estaban en servicio, así que será un trabajo desde cero.

El CEO de HYBE, Lee Jae-sang, aseguró que el grupo contará con productores de primer nivel y el tiempo suficiente para trabajar sin presiones.

El siguiente gran momento será mayo de 2026, cuando dé inicio la gira mundial, según un reporte de Hyundai Motor Securities. Aunque no se han revelado fechas ni ciudades, la filtración adelantó que el tour podría extenderse hasta diciembre y reunir a más de cuatro millones de asistentes.

El regreso incluirá un nuevo disco grupal, el primero desde 2020, y marcará un hito en la historia de la banda. Los miembros señalaron que este proyecto no solo reflejará su evolución artística, sino también las experiencias y aprendizajes que obtuvieron durante su tiempo de pausa.

“Queremos que sea un álbum con esencia, pero también con la madurez que hemos alcanzado”, compartieron en su anuncio. La expectativa es alta no solo entre los fans, sino también en la industria.

Hyundai Motor Securities elevó el valor de las acciones de HYBE y comparó el potencial del tour con los logros de otros grupos de K-pop como Stray Kids, dejando claro que BTS sigue siendo la mayor fuerza global.

Con un álbum en camino, una gira mundial y la promesa de un regreso épico, 2026 se perfila como el año de BTS. Y aunque todavía faltan detalles oficiales, lo cierto es que la espera valdrá cada segundo.