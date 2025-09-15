Filtran video de Natanael Cano cantando en el penal de Hermosillo

Las autoridades de seguridad en Sonora revisan un video en el que, presuntamente, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano aparece participando en una convivencia dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Hermosillo.

Al término de la reunión diaria de la Mesa Estatal de Seguridad, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que la situación será investigada para determinar posibles responsabilidades.

“La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento del caso, está verificando la información y, hasta donde sé, se presentarán las denuncias correspondientes para iniciar la investigación. En su momento podrían aplicarse sanciones derivadas de una posible conducta delictiva, además de las medidas internas y disciplinarias que decida la propia Secretaría”, señaló.