Filtran video de Natanael Cano cantando en el penal de Hermosillo

Las autoridades de seguridad en Sonora revisan un video en el que, presuntamente, el cantante de corridos tumbados Natanael Cano aparece participando en una convivencia dentro del Centro de Readaptación Social (Cereso) número 1 de Hermosillo.
Al término de la reunión diaria de la Mesa Estatal de Seguridad, el fiscal Gustavo Rómulo Salas Chávez informó que la situación será investigada para determinar posibles responsabilidades.
“La Secretaría de Seguridad ya tiene conocimiento del caso, está verificando la información y, hasta donde sé, se presentarán las denuncias correspondientes para iniciar la investigación. En su momento podrían aplicarse sanciones derivadas de una posible conducta delictiva, además de las medidas internas y disciplinarias que decida la propia Secretaría”, señaló.
El funcionario aclaró que primero esperarán la confirmación oficial antes de emprender acciones legales, detalló elimparcial.com
“Vamos a corroborar la información publicada en ese medio y, una vez iniciada la carpeta de investigación, procederemos conforme corresponda”, agregó.
En la grabación difundida en redes sociales se observa al intérprete sonorense rodeado de personas que aparentemente se encuentran privadas de la libertad, en medio de un convivio con bebidas alcohólicas y cigarrillos.
De acuerdo con usuarios de internet, el video habría sido grabado a inicios de este año, cuando Cano habría acudido a visitar a un amigo. En la escena se escucha el tema El Despapaye, cuyas letras hacen referencia a drogas, excesos y armas.
Cabe recordar que Natanael Rubén Cano enfrenta desde el año pasado un proceso penal por cohecho, tras ser detenido al intentar sobornar a policías.