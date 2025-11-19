Financiará Jeff Bezos la Met Gala 2026

“La exposición y el evento benéfico son posibles gracias a Jeff Bezos y Lauren Sánchez Bezos”, así lo anunció el propio museo en su comunicado en donde también reveló el tema de la exposición que estará abierta al público del 10 de mayo al 10 de enero de 2027.

Por primera vez en la historia de la Met Gala, un hombre ajeno al mundo de la moda se convierte en patrocinador principal del evento: Jeff Bezos, junto a su esposa Lauren Sánchez, liderará la gala de 2026 como principal donante.

Jeff Bezos y su esposa, Lauren Sánchez , han sido anunciados como los patrocinadores principales de la Met Gala 2026, marcando un hito al convertirse en una de las primeras figuras fuera del mundo de la moda en asumir un rol financiero tan relevante para este icono cultural.

Bezos y Sánchez, quienes ocupan un lugar destacado entre los patrocinadores principales, supervisarán todos los detalles del evento, desde las invitaciones hasta la logística y la presentación general de la gala, detalla quien.com

A ellos se suman, como es tradición y lo que confiere a Anna Wintour su papel de anfitriona, Condé Nast y la firma Saint Laurent, cuyo apoyo hace posible la elaboración del catálogo del evento.

Cabe destacar que, Jeff y Lauren no solo financiará el evento, sino contribuirá directamente al trabajo del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte de Nueva York.

Finalmente, la Met Gala 2026 ha revelado su temática: “Costume Art”, una propuesta conceptual que pretende elevar la moda al rango de arte, colocándola al mismo nivel que la pintura y la escultura.

El anuncio se realizó el 17 de noviembre, dando inicio oficialmente a la cuenta regresiva para uno de los eventos de moda más esperados del año.

La exposición del Costume Institute del Museo Metropolitano de Arte (que se inaugurará al día siguiente de la gala y permanecerá visible al público entre el 10 de mayo de 2026 y el 10 de enero de 2027) explorará cómo la ropa y el cuerpo están intrínsecamente conectados.