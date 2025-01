Affleck se quedará con las ganancias de los proyectos que produjo en sus dos años de casado, como las cintas Air, Unstoppable, The Instigators, Small Things Like These y El Contador 2, señala vanguardia.com

El actor también conservará su participación en la casa productora Artists Equity, que creó en asociación con su mejor amigo, Matt Damon, en 2022.

Lo mismo en el caso de la actriz y cantante, quien podrá quedarse con lo que ganó con Atlas, This Is Me... Now, The Mother, Shotgun Wedding y Marry Me que protagonizó junto a Maluma y Owen Wilson.

Respecto a su casa conyugal, valuada en unos 61 millones de dólares, los términos del acuerdo se desconocen. La propiedad sigue disponible a la venta y no hay compradores interesados, según el medio estadounidense.