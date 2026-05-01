Firman Los Alegres del Barranco con Warner Music México

Warner Music México anuncia con orgullo la firma de Los Alegres del Barranco, uno de los grupos más influyentes y con mayor trayectoria en la música regional mexicana.
La firma oficial tuvo lugar el miércoles 29 de abril en la sede de Warner Music México en la Ciudad de México, marcando un hito importante en la trayectoria de casi dos décadas de la agrupación.
Originarios de San José del Barranco, Badiraguato, Sinaloa, Los Alegres del Barranco han forjado un legado definido por la autenticidad, la narrativa y la consistencia musical.
Formado en 2005, el grupo José Pavel Moreno (acordeón y coros), Armando Moreno (voz principal y bajo sexto), José Carlos Moreno (bajo) y Cristóbal Reyes (batería) ha mantenido su formación original a lo largo de su trayectoria, un logro excepcional que subraya su unidad y visión artística.
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Reconocidos por su potente catálogo de composiciones originales, escritas principalmente por José Pavel Moreno y José Carlos Moreno, el grupo se ha consolidado como un referente de la música norteña y los corridos.
Sus temas icónicos, como El Panal, El del Palenque, El 701, La Gilbertona y El Doble R, han calado hondo en el público, afianzando su reputación como maestros narradores y voces culturales del género.
Con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y una base de fans muy comprometida, Los Alegres del Barranco siguen demostrando su relevancia en el panorama musical actual. Su influencia trasciende su propio éxito, inspirando a una nueva generación de artistas dentro del movimiento regional mexicano.
En 2025, el grupo celebró su 20 aniversario, conmemorando dos décadas de impacto musical con nuevos lanzamientos y una gira internacional que abarcó México, Estados Unidos y Latinoamérica.
Para dar inicio a esta nueva colaboración, Los Alegres del Barranco lanzarán su primer sencillo bajo Warner Music México, De Los Dientes Pa’ Fuera, el 1 de mayo, con la participación de Edgardo Nuñez y Los Farmerz.
El tema marca el comienzo oficial de esta nueva era, fusionando su característico estilo narrativo con una energía colaborativa fresca que refleja la evolución del género.
Esta nueva alianza con Warner Music México representa una evolución crucial en su carrera y un paso estratégico para ampliar su presencia global.
“Esta firma representa no solo la solidez de su catálogo, sino también el futuro del género”, agregó Tomás Rodríguez, Presidente de Warner Music México y Música Mexicana.
“Los Alegres del Barranco han desempeñado un papel fundamental en la configuración del sonido de los corridos y la música regional mexicana, y nos entusiasma colaborar con ellos para llevar su arte a nuevas audiencias en todo el mundo”, agregó.
Los Alegres del Barranco son considerados verdaderos pioneros de la música regional mexicana, con un legado basado en la autenticidad, la constancia y el impacto cultural, destacó Rubén Abraham, Gerente General de Música Mexicana, Warner Music.
“Su capacidad para conectar con el público de todas las generaciones es extraordinaria, y nos sentimos honrados de darles la bienvenida a la familia de Warner Music México mientras continuamos expandiendo el alcance global de la música mexicana”, subrayó Abraham.
Al entrar en esta nueva etapa, Los Alegres del Barranco están preparados para consolidar aún más su estatus como embajadores globales de la música regional mexicana, con nuevos proyectos y lanzamientos previstos bajo el sello de Warner Music México.