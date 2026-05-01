Firman Los Alegres del Barranco con Warner Music México

Warner Music México anuncia con orgullo la firma de Los Alegres del Barranco, uno de los grupos más influyentes y con mayor trayectoria en la música regional mexicana. La firma oficial tuvo lugar el miércoles 29 de abril en la sede de Warner Music México en la Ciudad de México, marcando un hito importante en la trayectoria de casi dos décadas de la agrupación. Originarios de San José del Barranco, Badiraguato, Sinaloa, Los Alegres del Barranco han forjado un legado definido por la autenticidad, la narrativa y la consistencia musical. Formado en 2005, el grupo José Pavel Moreno (acordeón y coros), Armando Moreno (voz principal y bajo sexto), José Carlos Moreno (bajo) y Cristóbal Reyes (batería) ha mantenido su formación original a lo largo de su trayectoria, un logro excepcional que subraya su unidad y visión artística.

Reconocidos por su potente catálogo de composiciones originales, escritas principalmente por José Pavel Moreno y José Carlos Moreno, el grupo se ha consolidado como un referente de la música norteña y los corridos. Sus temas icónicos, como El Panal, El del Palenque, El 701, La Gilbertona y El Doble R, han calado hondo en el público, afianzando su reputación como maestros narradores y voces culturales del género.

José Pavel Moreno realiza la firma del contrato.

Con millones de oyentes mensuales en plataformas digitales y una base de fans muy comprometida, Los Alegres del Barranco siguen demostrando su relevancia en el panorama musical actual. Su influencia trasciende su propio éxito, inspirando a una nueva generación de artistas dentro del movimiento regional mexicano. En 2025, el grupo celebró su 20 aniversario, conmemorando dos décadas de impacto musical con nuevos lanzamientos y una gira internacional que abarcó México, Estados Unidos y Latinoamérica. Para dar inicio a esta nueva colaboración, Los Alegres del Barranco lanzarán su primer sencillo bajo Warner Music México, De Los Dientes Pa’ Fuera, el 1 de mayo, con la participación de Edgardo Nuñez y Los Farmerz.