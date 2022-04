Florinda Meza reacciona a la publicidad de Eugenio Derbez y ‘El Chavo del 8’

Para finalizar, la artista lamentó que la tachen como la culpable de que los programas de Chespirito ya no salgan en la televisión y que en algunas producciones relacionadas con su difunto esposo se oponga a ideas diferentes.

“Me entristeció mucho que dijeran eso, es injusto y cruel, yo no tuve nada que ver en nada de eso. Me da mucha tristeza, pero seguramente ese rumor lo sacó alguien que no me quiere”, concluyó.