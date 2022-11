La también productora recordó que desde su infancia el número ocho había estado muy presente, pues las diferentes formas de verlo y darle un segundo o incluso tercer significado le daba diversión. Sin embargo, un 28 de noviembre del 2014 todo cambió, pues ya no le parece “tan festivo”.

“Siempre me gustaron las matemáticas y el ocho es mi número predilecto. Cuando yo era niña decía ‘El ocho es hermoso porque son dos bolitas, pero si acuestas al ocho es infinito y si lo pones paradito es el reloj de arena de los números’. Ahora no me parece tan festivo, ya que al reloj de arena de mi Rober hace ocho años se le acabaron los granitos”, inició Meza en medio del llanto.

La Popis fue el segundo personaje dentro de la serie que le permitió también se convertirse en una niña “inmortal” y ganarse el corazón del público. Consciente de ello, Meza externó que sabe lo mucho que sus fans “lo extrañan”, pero ella encabeza la lista, pues tenían una serie de cosas que no solo les gustaba hacer de manera cotidiana, sino que también ahora no le permiten dejar ir su recuerdo.

“Yo sé que muchos de ustedes deben extrañarlo, pero yo lo extraño cada día más. Cada mañana frente a su foto, así como yo lo hacía antes, le digo ‘Buenos días mi alegría’ y casi me parece escuchar su respuesta... ‘Buenos días, mi dulce amanecer’”, confesó.

Retomando los momentos íntimos que vivieron durante décadas, Florinda Meza agregó: “También como lo hacía en vida de él, le decía ‘Hoy te amo más que ayer’ y él me contestaba ‘Pero yo te amo más que tú a mí’, entonces yo le decía ‘Que tal si nos echamos una competencia a ver quién gana’”, externó.

La también participante de otras producciones de Roberto Gómez Bolaños como El Chapulín Colorado, El Chanfle 2 o el formato de sketches Chespirito aseguró rumbo al final del video que la gratitud que siempre le tendrá al comediante se debe a que hizo de su vida algo “más interesante”. Siendo uno de los momentos más emotivos, pues su voz se entrecortaba y estuvo a punto de quebrarse en llanto, de acuerdo con infobae.com.

“Mi Rober, siempre te recordaré con agradecimiento por tanto amor y por tanto que aprendí de ti, pero sobre todo... Gracias Rober por hacer que mi vida fuera interesante”, finalizó mientras se podían aún observar fotografías de su historia de vida laboral y personal.