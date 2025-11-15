Foo Fighters, Queens Of The Stone Age y más encienden el primer día del Corona Capital

El primer día de actividades del Corona Capital, evento que celebra sus 15 años, reunió a 78 mil 941 asistentes, de acuerdo a los organizadores, y el cierre de este corrió a cargo de Foo Fighters.

La banda estadounidense volvió a México luego de tres años sin pisar nuestro país y esta es su primera presentación en la Ciudad de México tras la muerte de Taylor Hawkins en 2022.

Con algunos cambios en su alineación este año se presentaron con Ilan Rubin como su baterista oficial. “Are you fucking ready!”, gritó Dave Grohl al subir al escenario e inició con “All My Life” la cual fue coreada por los asistentes.

Desde el minuto 1, Grohl y compañía entregaron todo al público que entre brincos, gritos y hasta cerveza al aire vibraron con cada una de las canciones. “Rope”, “These Days”, “My Hero” entre otras fueron tocadas en el set.

Con Dave Grohl preguntando si el público estaba listo, Foo Fighters inició su set con “All My Life”.

La jornada inició con la participación de Debby Friday, cantante de origen canadiense que se presentó en la carpa Viva Tent. Aunque contaba con poco quorum, ella entregó todo con baile y beats enfermizos.

Por su parte 4 Non Blondes, tomó el escenario Doritos y en este Linda Perry y compañía nos hicieron volver al pasado y no podía faltar “What? Up”, el clásico con el que hasta el día de hoy sigue vigente.

Mientras que en la carpa Viva Tent se presentó Anna Of The North, quién cantó temas como ante sus fans quienes llevaban algunas pancartas mostrando su apoyo a la artista de origen noruego.

Franz Ferdinand también puso el ambiente en el escenario principal del Corona Capital. Alex Kapranos y compañía se mostraron contentos con su visita a nuestro país. “Do You Want To”, “Take Me Out” y hasta “Walk Away” sonaron en su acto.

Queens Of The Stone Age también hizo lo propio y cantó temas como “In My Head”, “Carnavoyeur“, entre otras sonaron con gran poder. Josh Homme y compañía mostraron porque sigue siendo una banda vigente.

Garbage agradeció al público mexicano por el apoyo y durante su presentación sonaron temas como “I Think I’m Paranoid”, “Cherry Lips” (dedicada a la población LGBTTTIQ+), “Stupid Girl” y “The Men Who Rule The World”.

Previo a interpretar esta última, la vocalista Shirley Manson destacó que el mundo está viviendo tiempos turbulentos poniendo como ejemplo a Estados Unidos.