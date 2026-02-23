Francisco ‘El Gallo’ Elizalde reporta que automovilistas siguen varados en tramo carretero de Jalisco

El cantante de regional mexicano Francisco “El Gallo” Elizalde reportó a través de sus redes sociales que siguen varados en un tramo carretero de jalisco, tras la jornada de violencia que se vivió el domingo, cuando se confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.
Aunque en la conferencia matutina del lunes 23 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los bloqueos reportados durante el fin de semana ya habían sido liberados y que la circulación estaba restablecida, Francisco “El Gallo” Elizalde dijo lo contrario y utilizó sus redes sociales para reportar lo que vivía en carne propia.
El cantante y su equipo pasaron más de 28 horas detenidos sobre el asfalto, en un tramo carretero de Jalisco.
El artista describió un ambiente de tensión constante, señala infobae.com. Contrario a lo que algunos reportes iniciales sugerían, Elizalde dijo que la situación no era ordenada ni tranquila.
“La carretera se convirtió en un estacionamiento de kilómetros, con familias enteras durmiendo dentro de sus vehículos, sin acceso a servicios sanitarios ni información clara sobre cuándo podrían retomar su camino”.
Relató que durante la madrugada se escucharon detonaciones de arma de fuego cerca de donde estaba varado. Su equipo tuvo que resguardarse de inmediato.