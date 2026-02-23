Francisco ‘El Gallo’ Elizalde reporta que automovilistas siguen varados en tramo carretero de Jalisco

El cantante de regional mexicano Francisco “El Gallo” Elizalde reportó a través de sus redes sociales que siguen varados en un tramo carretero de jalisco, tras la jornada de violencia que se vivió el domingo, cuando se confirmó la muerte de Nemesio Oseguera Cervantes.

Aunque en la conferencia matutina del lunes 23 de febrero, la presidenta Claudia Sheinbaum aseguró que los bloqueos reportados durante el fin de semana ya habían sido liberados y que la circulación estaba restablecida, Francisco “El Gallo” Elizalde dijo lo contrario y utilizó sus redes sociales para reportar lo que vivía en carne propia.

El cantante y su equipo pasaron más de 28 horas detenidos sobre el asfalto, en un tramo carretero de Jalisco.