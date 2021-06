Francisco Elizalde se defiende de las acusaciones sobre la herencia de Valentín Elizalde

Ayer llegó una nueva polémica a la familia Elizalde, las hijas de Valentín, Valeria y Gabriela, ofrecieron diferentes entrevistas a medios nacionales para acusar a sus tíos de estar vendiendo los bienes de su padre, y a su abuela, Camila Valencia, de no repartir la herencia.

Uno de los atacados fue Francisco Elizalde, sus sobrinas mencionaron que estaba tratando de vender un rancho que le pertenecía a Valentín. El también cantante no se quedó callado y respondió dichas acusaciones.

"Yo creo que a la que le tienen que pedir cuentas es a la albacea, primeramente, antes que a nadie, que pues recibió una gran cantidad, creo que fueron 30 millones y cachito de lo que recibió la albacea", dijo Francisco Elizalde en entrevista para el programa Hoy.

"Fueron terrenos, fueron joyas, fueron ahí regalías, muy buenas regalías, que a lo mejor no supieron administrar y ahorita están escasos de dinero y buscan el modo de buscar tajada en cualquier parte. Tal vez por esta mala asesoría piensan que van a agarrar más y que van a conseguir un dinero o van a recibir una herencia que no existe".

"El Gallo" Elizalde confirmó que lo repartido se hizo en presencia de abogados y albaceas. Además, en la cuestión de regalías, su madre, doña Camila Valencia, cedió su 50 por ciento a sus tres nietas para que ellas recibieran el 100 por ciento del pago de estas.

"Lo que se repartió en su momento fue con albaceas, con abogados y con todo en orden se repartió y de ahí no hay más. Cuando se llegó la repartición, todo se repartió justo, según yo, para cada quien, lo que les tocaba, fueron casas, fueron terrenos, fueron regalías, de hecho mi madre no quiso el 50 por ciento de regalías que le tocaban a ella porque así lo quiso mi hermano. Agarró el 50 por ciento y dijo, 'no el 50 por ciento es también de mis hijas', de las nietas".

En su denuncia, las dos hijas de Valentín Elizalde dieron a conocer que ya registraron ante el Impi el nombre de su padre, cuestión que a Francisco Elizalde le extrañó porque, de acuerdo con él, ese trámite ya lo habían hecho antes en favor de las tres hijas de su hermano.

"La marca de Valentín Elizalde está registrada a nombre de las tres, no de una sola, eso ya estaba hecho desde hace mucho, y lo hicimos. Toda la familia dijimos 'vamos a registrarlo para que lo tengan las niñas', y eso hicimos"

Sobre el distanciamiento evidente entre Gabriela y Valeria con su hermana Valentina , su tío compartió que fue esta última la que siempre buscó a sus hermanas para hacer algo con la marca de su papá, pero nunca obtuvo respuesta.

"Ella, sea como sea, siempre buscó a sus hermanas y siempre las hermanas la hicieron a un lado desgraciadamente y hasta ahorita se notó más. Tuvo la iniciativa ellas y las invitó, les dijo 'hermanas vamos sacando playeras', y yo en su momento se los dije, 'hijas tienen que aprovechar la marca des su papá, cada una por separado o juntas' y no me hicieron caso".

Y sobre el famoso papel que les pidió firmar la familia Elizalde a sus sobrinas, "El Gallo" aclaró que era para que ellas se hicieran cargo de los asuntos relacionados con la imagen de su padre y no para usarlo en contra de ellas.

"Hablaron de un papel, el papel que nosotros les dimos fue sólo para que ellas se hicieran cargo de las cosas de su padre, el papel decía que tú aceptas hacerte cargo de los trámites que vengan si al caso vendieran playeras, hicieran la imagen de Valentín Elizalde, ya tocaba directamente a ellas, para eso era ese papel, y lo están hablando como si el papel dijera ´todo va a pasar a nombre de Francisco Elizalde o va a pasar a nombre de la familia Elizalde, y pues la verdad, no".