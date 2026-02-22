‘Frankenstein’ de Guillermo del Toro conquista los BAFTA

Frankenstein, la película de Guillermo del Toro, maestro de lo macabro y lo poético, conquistó tres Premios BAFTA 2026,

Aunque la competencia era feroz, el filme producido por Netflix logró un consenso absoluto en las categorías de artesanía cinematográfica, llevándose las máscaras de bronce a Mejor Maquillaje y Peluquería, Mejor Vestuario y Mejor Diseño de Producción.

Frankenstein, tuvo con ocho nominaciones en los Premios BAFTA, entre ellos el premio de Mejor actor de reparto, con el australiano Jacob Elordi, de ascendencia vasca.

Para los Premios Óscar tiene nueva nominaciones, incluyendo mejor película.

Otra presencia mexicana entre los nominados es José Antonio García en la categoría de Mejor sonido por Una batalla tras otra.

Para esta adaptación, Del Toro se rodeó de colaboradores habituales y leyendas de la industria. El diseño de producción, que recrea una Europa gótica asfixiante y hermosa, fue clave para sumergir al jurado en la psicología de Victor Frankenstein (interpretado por Oscar Isaac) y su Criatura (Jacob Elordi), señala elimparcial.com.

La crítica ha señalado que a diferencia de las versiones de Marvel o grandes blockbusters digitales, Del Toro apostó por efectos prácticos y prótesis reales, un detalle que los académicos británicos suelen premiar con fervor.

De acuerdo con @alex1ero en X, estos premios “Sin problemas repite en los #Oscar”, lo que coloca a Del Toro en una posición privilegiada, pudiendo sumar más estatuillas doradas a su ya impresionante colección personal.