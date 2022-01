“Si buscas mi nombre, todo lo que dice es que no tengo memoria o me estoy muriendo de accidentes cerebrovasculares y todo este tipo de cosas... Buscas mi nombre (y) es básicamente: ‘Frankie se está muriendo’”.

El actor de 36 años y nacido en Nueva Jersey señaló un historial de conmociones cerebrales que ha tenido a lo largo de los años practicando deportes y carreras.

Sin embargo, aclara que el motivo de su presunta falta de memoria no es otra cosa que la agenda tan apretada que tuvo durante su adolescencia.

“Lo he pensado mucho durante años de, ya sabes, ¿por qué tengo mala memoria? ¿Sabes a lo que me refiero? Lo único lógico que puedo decir es que sí he tenido nueve conmociones cerebrales. Creo que es el hecho de que hice tantas cosas en ese periodo de tiempo que, por supuesto, no puedo recordarlo todo”.

El actor explicó que cuando participó en el programa Dancing with the stars, en 2017, habló sobre su experiencia con la pérdida de memoria, en cuanto a recordar sus años, mientras filmaba Malcolm el de en medio.

“Para ser honesto, me encanta Dancing with the stars y no quiero decir nada que haga que me odien, pero te dicen cuál es tu año más memorable.

“Me dijeron: ‘Debe ser 2001 porque fue cuando te nominaron para un Emmy y los Globos de Oro’ y todo ese tipo de cosas. Y yo dije: ‘No recuerdo lo que sentí entonces’. No lo sé, ¿sabes? Fui yo ignorando el hecho de que no puedo decir: ‘Ese es mi año favorito’, porque no puedo decir lo que pasó en 2001... Tuve que decir, como, ‘realmente no recuerdo’. Pero no estaba diciendo que no recuerdo nada”.

Aclaró que eso no se debe a un problema de salud, sino a que siente que esa experiencia no es propia, si no que se trataba de alguien más.

“La verdad es que no recuerdo mucho (de Malcolm en el medio)”, explicó .

“Casi se siente como si no fuera yo. Me pone un poco triste. Las cosas vuelven a mi mente (que) debería haber recordado. He conseguido hacer todo lo que realmente quería hacer. Pero la verdad es que realmente no recuerdo mucho de eso”.