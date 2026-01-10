Frena Natanael Cano su orden de arresto en Sonora

De acuerdo con información disponible, existía una orden de captura girada por un juez del fuero local; sin embargo, hasta el momento las autoridades no han precisado la fecha exacta de su emisión ni las causas que derivaron en dicha determinación.

La resolución fue emitida por una juez del Juzgado Primero de Distrito en Sonora, y garantiza que el artista conserve su libertad mientras se analiza el fondo del procedimiento legal, el cual fue iniciado el pasado 31 de diciembre de 2025.

El intérprete de corridos tumbados, Natanael Cano, consiguió una suspensión provisional que evita su aprehensión en el estado de Sonora, luego de que su equipo legal promoviera un juicio de amparo ante una instancia federal.

Con esta determinación judicial, el cantante no podrá ser detenido mientras la suspensión continúe vigente, detalla elimparcial.com

Cabe recordar que el 29 de marzo de 2024, Cano fue asegurado por elementos de la Policía Municipal de Hermosillo tras ser sorprendido conduciendo un Dodge Charger color rojo, sin placas y a velocidad excesiva, sobre el bulevar José María Morelos.

Derivado de ese episodio, el músico fue vinculado a proceso penal y se le impusieron diversas medidas cautelares, entre ellas la obligación de presentarse periódicamente ante la autoridad judicial y la restricción para abandonar el país sin autorización.

En el mismo expediente, siete policías municipales también fueron procesados penalmente por los delitos de cohecho e incumplimiento del deber legal, luego de que presuntamente aceptaran un soborno. Los agentes enfrentaron suspensiones de sus funciones, medidas cautelares y sanciones económicas.

Además, tras conducir el Dodge Charger color rojo sin placas, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJE), Rafael Acuña Griego, detalló que los representantes legales del conocido artista interpusieron recursos legales.

“Ya anteriormente se le había negado este beneficio por el mismo juez, pero él pidió un amparo, un juez de distrito le concedió un amparo en cumplimiento de esa sentencia”, señaló aquella ocasión.

Fue durante las celebraciones de su cumpleaños cuando Natanael conducía un vehículo de lujo a exceso de velocidad y agredió verbalmente a efectivos de la ley.

“Los hechos son, creo que les tiró un dinero a los policías, estos lo recogieron y por estos hechos fue acusado ante el Poder Judicial”, dijo.

Natanael Rubén además tuvo que pagar una fianza y se le otorgó una suspensión provisional, por lo que deberá cumplir con determinaciones judiciales.