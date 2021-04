La cantante Frida Sofía, hija de Alejandra Guzmán, ofreció una entrevista al periodista Gustavo Adolfo Infante, en la que dio fuertes declaraciones, entre ellas que su abuelo, el cantante de rock and roll Enrique Guzmán, la tocó en varias ocasiones mientras ella apenas era una niña.

La también modelo e influencer detalló que los supuestos abusos sexuales por parte de su abuelo materno comenzaron cuando ella apenas tenía cinco años y describió a Enrique Guzmán como una persona asquerosa y abusiva.

“Siempre fue muy abusivo, me pongo a temblar porque tengo mucho que decir de eso. Un hombre muy asqueroso, un hombre muy abusivo (...) me daba miedo, siempre me daba miedo. Me hizo cosas feas”, comenzó a detallar entre lagrimas.