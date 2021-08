Fueron las grandes figuras del cine mexicano. Hoy, son leyendas

Katy Jurado (1924-2002)

Tuvo una exitosa carrera cinematográfica tanto en México como en Hollywood. La película que la catapultó a la fama fue Nosotros los Pobres, en 1948, al lado de Pedro Infante.

Jurado comenzó su carrera como actriz en México en 1943. Alcanzó gran popularidad en su país natal, en el marco de la llamada Época de Oro del cine mexicano por su caracterización de villana y “femme fatale” en numerosos filmes mexicanos.

En 1951, fue descubierta por el cineasta estadounidense Budd Boetticher y comenzó su carrera en Hollywood en la cinta The Bullfighter and The Lady. Su calidad histriónica y exótica belleza pronto llamaron la atención de los productores de Hollywood.

Fue la primera actriz latinoamericana en ser ganadora del Globo de Oro por su actuación en la cinta High Noon, en 1952, y la primera en ser nominada para el Premio Oscar de la Academia Americana por la cinta Broken Lance en 1954. Katy trabajó en 71 películas a lo largo de su carrera.