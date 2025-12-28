$!Fueron los álbumes más escuchados en México este 2025

Si algo quedó clarísimo este año es que 2025 fue peligrosamente bueno para la música. De esos que te acompañan en rupturas, viajes en Uber a las 03:00 de la mañana, tardes de catarsis y fiestas improvisadas con tus amigas. Hubo regresos triunfales, discos que se sienten como terapia y también de nuevas estrellas que oficialmente se coronaron como las Popstars de la Gen Z. de acuerdo a instyle.mx, estos son los álbumes que marcaron el 2025 y que van a seguirse escuchando por mucho, mucho tiempo.

Bad Bunny.

Debí Tirar Más Fotos/ Bad Bunny Bad Bunny no sólo dominó el pop en 2025... volvió a redefinirlo. Con Debí Tirar Más Fotos, Benito entregó el que muchos ya llaman su álbum más personal y más puertorriqueño. Aquí mezcla reggaetón y trap con salsa, bolero, plena y sonidos que conectan con generaciones pasadas, todo con una vibra nostálgica que pega directo en el corazón. Canciones como DtMF y Nuevayol se convirtieron en himnos instantáneos, y el impacto cultural fue tan fuerte que hasta Yale lanzó un curso sobre su influencia. Ah, y por si quedaban dudas, este mismo álbum lo llevará al show de medio tiempo del Super Bowl LX. Histórico.

Rosalía.

LUX/Rosalía Rosalía decidió hacer de 2025 un manifiesto artístico. En LUX canta en diez idiomas, colabora con la London Symphony Orchestra, invita a Björk y Patti Smith, y se lanza de lleno a un universo espiritual, místico y conceptual. Después de tres años de silencio, Rosalía volvió más fuerte que nunca, y ahora la vemos jugar con lo sagrado, lo femenino, la divinidad y la fuerza creativa desde un lugar totalmente experimental, con momentos tan intensos como La Perla y tan etéreos como La Yugular, inspirada en el misticismo sufí. No es un disco fácil, pero sí uno que confirma que Rosalía sigue siendo una de las artistas más visionarias del pop actual.

Essex Honey.

Essex Honey/Blood Orange Dev Hynes volvió a hacer lo que mejor sabe: tomar el R&B, el pop, el soul, el hip hop y convertirlos en algo profundamente urbano, íntimo y elegante. Essex Honey suena a calles mojadas, a amores rotos, a pequeñas victorias cotidianas. Con nuevas colaboraciones y una producción que se siente cercana, cálida y sofisticada, Blood Orange demuestra que ya no es solo un proyecto experimental, sino una institución dentro del pop alternativo. Un disco para escuchar con audífonos, caminando sin prisa.

Addison.

Addison/Addison Rae La pop star más inesperada del año. Cuando muchos todavía dudaban del giro artístico de Addison Rae de TikTok a la música, ella llegó con uno de los mejores discos pop de 2025. Addison es pura nostalgia dosmilera bien hecha: recuerda al pop de Britney, a la era en la que lo importante era bailar con buen ritmo y dejarse llevar. Diet Pepsi se volvió irresistible, High Fashion y todo el álbum huele a cigarro, audífonos con cable y glamour desordenado. A estas alturas ya no hay duda: Addison Rae es una de las pop stars más genuinas de su generación.

Olivia Dean.

The Art of Loving/Olivia Dean El 2025 fue el año en el que todos se enamoraron de Olivia Dean. Su segundo álbum es un abrazo cálido que habla del amor romántico, del amor propio, del amor entre amigas y del caos emocional que todo eso implica. Con un soul suave, honesto y profundamente humano, canciones como Nice to Each Other y Man I Need confirman que su voz está destinada a hacer historia. The Art of Loving es de esos discos que te dan ganas de bailar lento en la sala con la persona que amas.

Laufey.

A Matter of Time/Laufey Laufey nos dejó ver su lado más vulnerable en su tercer álbum. Aquí se aleja un poco del jazz clásico para explorar la feminidad, el crecimiento personal y el amor desde un lugar mucho más crudo. Con la producción de Spencer Stewart y la colaboración de Aaron Dessner, el disco combina baladas introspectivas con melodías suaves que se quedan en la cabeza. Lover Girl, Forget-Me-Not y Snow White ya son favoritas de los fans.

Conan Gray.

Wishbone/Conan Gray Con este disco, Conan Gray confirmó que es uno de los grandes storytellers de su generación. Wishbone narra la historia de un amor queer secreto, el dolor de perderlo y el lento pero necesario camino hacia la aceptación personal. Producido por Dan Nigro, el álbum mezcla pop y pop-rock con letras íntimas y visuales que se sienten como una película indie sobre el primer amor gay. Cada canción funciona como un capítulo de esta historia emocional, y temas como This Song, Vodka Cranberry y Caramel terminaron de convertir este proyecto en un verdadero statement emocional y generacional que muchos jóvenes sintieron como propio.

Sabrina Carpenter.

Man’s Best Friend/Sabrina Carpenter Todos pensaban que era demasiado pronto para sacar otro álbum, y Sabrina básicamente respondió con un Hold my drink. Y sí, demostró que todavía tenía muchísimo que decir y cantar, porque este proyecto fue igual o más icónico que Short n’ Sweet. Después de ese éxito, regresó con un álbum que mantiene la sensualidad, el humor y la estética juguetona, pero con letras más filosas y un concepto visual simplemente perfecto. Desde Tears hasta Manchild, todo en este proyecto se siente calculado, divertido e inolvidable. Man’s Best Friend terminó de consolidar a Sabrina Carpenter como una auténtica pop star de nuestra era.