Gaby Platas da positivo a Covid-19

“Es oficial, tengo Covid. La verdad es que no me siento tan mal, siento como si tuviera una gripa extrema y les mando un abracito a todos los que también tienen el virus y se sienten muy mal”, expresó la actriz de 47 años.

Y es que el estreno de esta primera temporada de La Cagué marca un retorno a la televisión para Gaby Platas. Después de verla en grandes melodramas como Mi Marido Tiene Familia o Juntos El Corazón Nunca Se Equivoca donde su personaje de “Amapola” y su muerte fue uno de los momentos más recordados de los melodramas de televisión actual, la actriz vuelve a hacer comedía y recordó sus primeros momentos en el género.

“La verdad estaba muy nerviosa cuando fui a hacer el casting, ‘está cañón, no me voy a quedar’, luego se tardaron en avisarme y entonces yo ya juraba que ‘ya, no me quede’ [...]”, compartió la protagonista de Mi marido tiene familia.

“Lo de los sketches no me generaba tanto miedo pues fue algo que hice durante muchísimos años entonces ‘lo que bien se aprende no se olvida’ pero el tema de la conducción si me daba terror, pero la verdad el saber que estaba con ‘Michi’, que es nuestra team líder, me daba una seguridad y con Jerry, entonces es como ‘okay si la cago ahí están para salvarme’ y además se llama La Cagué entonces no sería tan grave, creo ¿no? ja,ja,ja”, finalizó para Infobae México sobre su regreso al arte dramático.