Gael García Bernal presenta Amores Perros en Festival de Cine de Morelia

Entre aplausos y ovaciones del público, Gael García Bernal presentó en el Festival Internacional de Cine de Morelia (FICM) la versión restaurada de Amores perros (2000), ópera prima de Alejandro González Iñárritu.

Estuvieron presentes Daniela Michel, fundadora y Directora General del FICM, y Alejandro Ramírez, presidente del festival.

La restauración de la imagen y el sonido de esta copia de Amores perros fue realizada en 2020 por Criterion Collection, Estudio México Films y Altavista Films; formó parte del pasado Cannes Classics, una sección del Festival de Cine de Cannes centrada en copias restauradas de películas.

La imagen se restauró a partir del negativo original de 35 mm, que se escaneó en resolución 4K de 16 bits. El proceso fue supervisado y aprobado por Alejandro G. Iñárritu, así como por el director de fotografía Rodrigo Prieto. La nueva mezcla de sonido surround 5.1, a cargo de Jon Taylor, fue igualmente supervisada por el director junto al supervisor de edición, Martín Hernández.

“Amores perros fue el comienzo de muchas cosas, se abrieron las puertas hacia el cine en el sentido más puro, no en el sentido industrial”, comentó Gael García Bernal, añadiendo que después de la película se dio cuenta que la actuación era su vocación.

El cineasta compartió su experiencia durante el estreno de la película en el año 2000. Recordó que la sala donde se proyectó Amores perros durante la Semana de la Crítica de Cannes de ese año estaba a la mitad de su capacidad. Estar ahí ya era algo fantástico y un triunfo suficiente para las expectativas que tenían.

“Una semana después, la película gana la Semana de la Crítica y la función fue como estar viendo un concierto de El Tri”, relató sobre la sensación que tiene del evento que cambió su vida.