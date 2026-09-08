Gala Montes abandona ‘La Casa de los Famosos México’ dos días después de haber ingresado

La actriz y cantante Gala Montes abandonó ‘La Casa de los Famosos México 2026’ tan solo dos días después de su ingreso como participante, decisión que sorprendió a los demás habitantes del reality show. La producción confirmó su salida, destacando que fue una elección voluntaria “para que esté tranquila”.

La noticia fue comunicada a los participantes por “La Jefa”, quienes reaccionaron con asombro. Ernesto Laguardia expresó que, si la decisión era por el bienestar de Montes, entonces era la correcta. Cynthia Klitbo, quien tuvo un breve acercamiento con la actriz, notó su inquietud mientras guardaba sus pertenencias la mañana de su salida.

Montes se había unido al proyecto el pasado 6 de septiembre, durante el programa de eliminación en el que Flor Vigna fue expulsada. Su entrada ocurrió después de que los exhabitantes Alexis Ayala y Apio Quijano ingresaran a la casa para interactuar con los concursantes actuales. La productora Rosa María Noguerón había señalado previamente que su incorporación buscaba darle al reality “lo que necesitaba” para renovar la historia.