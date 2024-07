Johnny fue galardonado en el Porchester Hall de Londres, por su papel en el drama histórico francés Jeanne du Barry , en el que interpretó al rey Luis XV, lo que marcó su primer papel importante desde que ganó el juicio por difamación contra su ex esposa, la actriz de 38 años, Amber Heard, en 2022.

Durante la ceremonia de los Premios Nacionales de Cine en el que fue reconocido, se emitió un video pregrabado en el que Johnny Depp aceptó el galardón a la Contribución Mundial al Cine, señala quien.com

“Gracias por darme la oportunidad de hablar con ustedes hoy. Me siento muy afortunado y muy honrado de que todos ustedes me permitan seguir haciendo el trabajo que tanto me gusta”