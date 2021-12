Galilea Montijo llora al hablar sobre el libro que la vincula con un narcotraficante

“[...] Siempre conduciéndome con un comportamiento profesional y ante todo de estricto cumplimiento de nuestras leyes. Esto y mucho trabajo me han permitido salir adelante en un entorno complejo, con gran orgullo he sacado a mis padres y mis hermanos. Ahora, además, tengo una familia que cuidar y proteger y un lugar en este medio. Me han dolido demasiadas difamaciones a lo largo de mi carrera y por supuesto que seguirá doliendo. Me duele que esto afecte a mi esposo ”, inició explicando la también actriz en un video publicado en su Instagram.

El pasado 26 de noviembre, la protagonista de La Verdad Oculta fue abordada por un grupo de periodistas a su salida de los estudios de Televisa y ahí aprovecho para mencionar que esta no es la primera vez que la relacionan o emparejan de forma falsa: “¿ Desde dónde me han metido relaciones?, Que si con presidentes ... y han sido calumnias, no siempre el que calla otorga, muchas veces lo he dejado pasar porque es el chisme, no estaba casada, no tenía un hijo, hoy sí tengo a quién cuidar ”, comentó a Suelta La Sopa.

Ahora, la conductora retomó esas primeras declaraciones para mencionar, en medio de un llanto imparable, que su esposo nunca ha sido suplente del diputado Tonatiuh González en el Congreso de la Ciudad de México, así como para pedir que ya le “paren” a todos los escándalos y los ataques a su familia:

“No tengo ni he tenido ninguna relación indebida y mucho menos de negocios con la familia Puga Gómez [...] Pido y de verdad les suplico: ya párenle a los ataques a mi persona a lo largo de tantos años. Ya no entraré en nada de este tema, ni de ningún tema relacionado a cualquier escándalo, espero lo entiendan ustedes y también los compañeros de la prensa y también lo respeten ”, expresó.

Continúo: “Siempre me he callado y he aguantado, se me ha acusado de muchas maneras sin pruebas, soy una mamá de familia muy dolida, una mujer y me siento devastada y muy dolida, una mujer que he sido muy trabajadora desde los 14 años , estos temas de escándalos los tendrán un despacho jurídico y yo no volveré a tocar ningún tema relacionado con cualquiera de estos temas y de ningún otro escándalo ”, descrito.

Asimismo, destacó que su hermana pudo obtener su libertad gracias a la ayuda de la defensa legal de la televisora de San Ángel:

“Mi hermana Paola salió de un lamentable e injusto proceso penal con la ayuda del jurídico de aquí de mi empresa para el cual yo trabajo, a nadie más le debo el apoyo a mi familia, solo a nuestro jurídico ya los directivos de mi empresa y esto consta en papeles con el nombre del abogado ”.

Hace unos años, la industria del espectáculo quedó en shock después de que la hermana de Montijo había sido declarada culpable por posesión de drogas; estuvo presa durante 3 años en el estado de Jalisco.