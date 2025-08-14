Gana Beyoncé su primer Emmy por su presentación navideña en la NFL

Beyoncé hizo historia el pasado martes al ganar su primer premio Emmy por su espectáculo de medio tiempo “Beyoncé Bowl”, un reconocimiento que se suma a sus 35 Grammy y que marca un hito en su carrera musical de más de 25 años.
La estrella fue premiada como mejor vestuario para un programa de variedades, no ficción o reality, en un galardón decidido por jurado y fuera del proceso de votación regular.
El Beyoncé Bowl se llevó a cabo el 25 de diciembre de 2024 durante el juego de la NFL transmitido por Netflix, enfrentando a los Ravens de Baltimore contra los Texans de Houston.
El show tuvo una temática cowboy y se presentó en la ciudad natal de la cantante, Houston, lo que añadió un toque especial para los fanáticos locales.
Durante el espectáculo, Beyoncé estrenó en vivo varias canciones de su álbum Cowboy Carter, incluyendo 16 Carriages, Blackbiird junto a Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy y Reyna Roberts, Ya Ya, My House, Sweet Honey Buckiin con Shabooze y Levii’s Jeans, Jolene, Texas Hold ‘Em con su hija Blue Ivy.
La puesta en escena combinó coreografía, vestuario temático y colaboraciones especiales, consolidando el show como uno de los momentos más comentados del año en la música y la televisión.
El Emmy recibido es particularmente especial para Beyoncé, quien había sido nominada en diez ocasiones anteriores sin lograr la victoria. Ahora, la cantante se acerca a la posibilidad de convertirse en artista EGOT, es decir, ganar los cuatro premios más importantes de la industria: Emmy (televisión), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro). Actualmente, aún le faltan el Tony y el Oscar para completar el cuarteto.
Beyoncé is now an Emmy winner. She has won her first Emmy as a costume designer for her Netflix special ‘Beyoncé Bowl.’ pic.twitter.com/W7wF1GMcwn— Pop Base (@PopBase)
August 12, 2025
Beyoncé is now an Emmy winner. She has won her first Emmy as a costume designer for her Netflix special ‘Beyoncé Bowl.’ pic.twitter.com/W7wF1GMcwn
El reconocimiento que recibió se encuentra dentro de los llamados Emmy con jurado, los cuales se determinan fuera de la votación regular.
Estos premios suelen ser técnicos y especializados, y rara vez se entregan a celebridades. La ceremonia oficial de los Emmy de Artes Creativas se llevará a cabo el próximo mes, donde se entregarán otros galardones del mismo tipo, señala elimparcial.com
Además de ganar como mejor vestuario, Beyoncé también está nominada como productora del especial Beyoncé Bowl y a mejor dirección de un programa de variedades. Curiosamente, su esposo, Jay-Z, compite contra ella como productor ejecutivo del espectáculo de medio tiempo del Super Bowl de Kendrick Lamar.
Con esta victoria, Beyoncé no solo amplía su colección de premios, sino que también reafirma su capacidad para innovar en cada presentación en vivo, fusionando música, espectáculo y moda en experiencias memorables para su público.