Gana Beyoncé su primer Emmy por su presentación navideña en la NFL

Beyoncé hizo historia el pasado martes al ganar su primer premio Emmy por su espectáculo de medio tiempo “Beyoncé Bowl”, un reconocimiento que se suma a sus 35 Grammy y que marca un hito en su carrera musical de más de 25 años. La estrella fue premiada como mejor vestuario para un programa de variedades, no ficción o reality, en un galardón decidido por jurado y fuera del proceso de votación regular.

El Beyoncé Bowl se llevó a cabo el 25 de diciembre de 2024 durante el juego de la NFL transmitido por Netflix, enfrentando a los Ravens de Baltimore contra los Texans de Houston. El show tuvo una temática cowboy y se presentó en la ciudad natal de la cantante, Houston, lo que añadió un toque especial para los fanáticos locales. Durante el espectáculo, Beyoncé estrenó en vivo varias canciones de su álbum Cowboy Carter, incluyendo 16 Carriages, Blackbiird junto a Tanner Adell, Brittney Spencer, Tiera Kennedy y Reyna Roberts, Ya Ya, My House, Sweet Honey Buckiin con Shabooze y Levii’s Jeans, Jolene, Texas Hold ‘Em con su hija Blue Ivy. La puesta en escena combinó coreografía, vestuario temático y colaboraciones especiales, consolidando el show como uno de los momentos más comentados del año en la música y la televisión. El Emmy recibido es particularmente especial para Beyoncé, quien había sido nominada en diez ocasiones anteriores sin lograr la victoria. Ahora, la cantante se acerca a la posibilidad de convertirse en artista EGOT, es decir, ganar los cuatro premios más importantes de la industria: Emmy (televisión), Grammy (música), Oscar (cine) y Tony (teatro). Actualmente, aún le faltan el Tony y el Oscar para completar el cuarteto.

