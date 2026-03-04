Gana Bobby Pulido elecciones primarias en Texas

Con más del 90 por ciento de los votos escrutados, Pulido obtuvo un 68 por ciento del apoyo, frente a un 32 por ciento de su contrincante, la progresista Ada Cuellar, de acuerdo con la cadena CBS News.

Pulido, un referente de la música tejana, originario del sur de Texas, se enfrentará en noviembre a la congresista Mónica De La Cruz, una republicana que ocupa actualmente el curul del distrito 15.

El cantante y ganador del Grammy Bobby Pulido ganó este martes las elecciones internas primarias del partido demócrata en Texas y será candidato a los comicios de medio término, según proyecciones de los principales medios estadounidenses.

Pulido ha liderado una campaña centrada en traer de vuelta al partido opositor a los latinos moderados y se define a sí mismo como un “demócrata conservador”.

El artista, originario de Edinburg (Texas), aspira a representar un distrito que abarca parte de la frontera sur y las afueras de San Antonio, y cuya población es en un 81 por ciento hispana, señala 20minutos.es

A nivel nacional, los latinos muestran un creciente descontento con la gestión del actual gobierno. Un 70 por ciento de los hispanos desaprueba la manera en que Donald Trump ejerce la presidencia, según una encuesta del centro de investigaciones Pew publicada en noviembre.

El voto anticipado en las elecciones primarias de Texas, donde los partidos políticos de Estados Unidos elegirán a los candidatos para las elecciones de medio término, rompió las récords históricos de participación.

Más de 2.5 millones de personas en el estado depositaron su papeleta antes del martes, de acuerdo con datos recopilados por el diario The Houston Chronicle.

Aunque tanto demócratas como republicanos han incrementado su participación en la votación anticipada, el aumento ha sido mucho más pronunciado entre los demócratas, de acuerdo con el rotativo.